2 июня в Минске стартует выставка "БЕЛАГРО-2026"
Автор:Редакция news.by
Главное аграрное событие Беларуси: 2 июня в Минске стартует "БЕЛАГРО-2026" на площадке Минского международного выставочного центра.
Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности.
Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения презентуют более 570 компаний из 12 стран.
Насыщенная программа ожидается и в области деловых коммуникаций. В 2026 году проводится международный форум "АгроШОС. Стратегия роста". Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время выставки "БЕЛАГРО" пройдут и "Дни ретейла в Минске".