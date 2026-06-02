Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Сельское хозяйствоПромышленностьТорговля

2 июня в Минске стартует выставка "БЕЛАГРО-2026"

Главное аграрное событие Беларуси: 2 июня в Минске стартует "БЕЛАГРО-2026" на площадке Минского международного выставочного центра.

Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности.

Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения презентуют более 570 компаний из 12 стран.

Насыщенная программа ожидается и в области деловых коммуникаций. В 2026 году проводится международный форум "АгроШОС. Стратегия роста". Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время выставки "БЕЛАГРО" пройдут и "Дни ретейла в Минске".

Разделы:

ЭкономикаСельское хозяйство

Теги:

БелагроМинсквыставкаАПК