Техника, продовольствие, медпрепараты: Беларусь и Грузия планируют расширить торговлю

Продовольствие, медпрепараты, техника - Беларусь и Грузия наметили новые шаги по укреплению торгово-экономического партнерства. Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили в правительстве.

Поставки продовольствия выросли в 3 раза. На фоне уверенного роста товарооборота стороны детально обсуждают дальнейшее развитие взаимоотношений. С этой целью делегация Грузии прибыла в Минск: одной из ключевых точек визита станет международная выставка "БЕЛАГРО", где гости смогут на практике оценить всю мощь белорусского агропромышленного комплекса.

Беларусь предлагает широкую линейку современной техники и готова активно развивать самые разные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Обсуждается ряд вопросов, которые интересны и грузинской стороне в том числе. Позиции, которые обозначает наша страна (сельхозтехника, продовольствие, промышленные товары), интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, это становится поводом для переговоров. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый вырос практически в два раза, то есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться. Нам нужны сегодня системные подходы, которые обеспечат двусторонние экономические отношения".

Давид Сонгулашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии:

"Торговля - одно из приоритетных направлений сотрудничества. Мы готовы обсудить пути более активной поддержки торговли между двумя странами. Импорт из Грузии и экспорт имеют большой потенциал, который можно использовать для взаимной поддержки. Такое сотрудничество укрепит отношения между странами и сделает их еще более прочными".