Организованы временные автобусные маршруты до выставки "БЕЛАГРО-2026"
Автор:Редакция news.by
Для удобства участников и гостей выставки "БЕЛАГРО-2026" на весь период ее работы организованы временные автобусные маршруты.
Они будут отправляться от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская". Режим работы: с 9:00 до 19:00. В первые два дня интервал движения составит 15 минут, с 4 по 6 июня - 20 минут.
С актуальным расписанием движения можно ознакомиться в разделе "Расписание городских и пригородных маршрутов" на сайте Минсктранса в день поездки.