Белорусы записывают видео в соцсети, а корреспонденты "Первого информационного" разбираются в конкретной ситуации. Темой нового выпуска "В понедельник дойдет до Лукашенко" стало видео в TikTok, которое вылилось в коллективное обращение к Президенту.

"Это видео я решила записать в поддержку своего отца. Даже не верится, что в Беларуси может твориться такая дикая история. В мае месяце мой отец устроился на мебельное производство господину Гусаку Евгению". Девушка на видео говорит о фабрике "Мануфактура ФурЭлит". В самом названии есть определение аудитории, для которой они работали. Дорогая мебель, премиальный сегмент, крупные заказчики. Но это только начало.

От огромной выручки до ликвидации: "Мануфактура ФурЭлит" осталась должна сотрудникам 202 тыс. рублей

"С ноября месяца зарплата не выплачивается сотрудникам вообще. Человек перестал выходить на связь. 70 сотрудников остались не рассчитаны с ноября месяца. 70 человек написали заявление в соответствующие структуры и органы. До сих пор нет никакого ответа", - объяснила ситуацию героиня ролика.

Ответ, конечно, был. Параллельно с этим сотрудники написали коллективное обращение к главе государства с просьбой о помощи в выплате заработной платы. Кстати, это видео из сети удалено. По какой причине, вы поймете дальше.

Поговорив с сотрудниками компании, узнали, что не все знали, что будет записываться жалоба. Большинство из них сказали: проблемы были, но не все хотели выносить их на общее обозрение.

"Я в июне только устроился туда, и при этом уже в августе оттуда хотел увольняться, потому что уже в августе начинались проблемы с выплатой", - рассказал инженер-конструктор ООО "Мануфактура ФурЭлит" Сергей, уволился в феврале 2026 года.

Сама компания "Мануфактура ФурЭлит" не самая большая на рынке. Коллектив порядка 90 человек, но мебель, которую они выпускали, действительно пользовалась спросом. Да и средняя зарплата работников - больше 4 тыс. белорусских рублей - хороша даже для Минска, не говоря о Заславле, где и располагалось производство. И поэтому люди даже были морально готовы, чтобы чуть-чуть подождать. По крайней мере, так ситуацию описывает правая рука собственника.

"Были незначительные задержки до недели, наверное. Ну, не всегда, зарплата периодически приходила вовремя. Но я верила до последнего, что все будет хорошо, потому что Евгений, он такой руководитель, который всегда найдет выходы, пути решения проблемы", - поделилась руководитель проекта ООО "Мануфактура ФурЭлит" Татьяна, уволилась в феврале 2026 года.

А теперь о самом собственнике. Евгений Гусак основал фабрику "Мануфактура ФурЭлит" в 2022 году. И совсем недавно выручка компании составляла 500 тыс. долларов в год. Мебель поставляли в основном в Россию, часть - это белорусские заказы, а потом ситуация резко поменялась. У самого Евгения Гусака спросили, как так вышло, что люди оставались без зарплат.

"Это вообще все глобально. Например, мы с 2024 года судимся с тремя компаниями из России, которые должны мне больше 1 млн долларов. Потом мы в это время, в июле, сделали еще один ресторан большой. Там еще 100 тыс. долларов. В октябре кое-как уже сдаем этот большой объект. Я говорю: "давайте деньги". Они говорят: "ждите, по договору 21 день". Но с момента подписания акта 21 день превратился… Уже седьмой месяц идет", - рассказал собственник ООО "Мануфактура ФурЭлит" Евгений Гусак.

"Мы не то, что знали, что есть какие-то проблемы с заказчиками. Проблемы с заказчиками проходили через нас, скажем так. Нам половина зарплаты насчитывалась наличными. То есть половина зарплаты приходила на карточку, половина наличными. Отдавали в руки и это не было задокументировано", - поделился подробностями рассказал инженер-конструктор ООО "Мануфактура ФурЭлит" Сергей.

"Всегда приходила зарплата на карту. Иногда она приходила кусками, но в конвертах не было", - рассказала об иной ситуации руководитель проекта ООО "Мануфактура ФурЭлит" Татьяна.

Выплачивалась зарплата в конвертах или нет, это уже не докажешь. Задержка зарплат была и раньше. Уже в сентябре на "Мануфактуру ФурЭлит" обратили внимание сотрудники прокуратуры Минского района.

"Направила в адрес нанимателя обязательное для исполнения предписание с требованием о немедленном погашении задолженности по заработной плате. И как итог, задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь 2025 года погашена в полном объеме. Однако в январе 2026 года ситуация повторилась", - отметила старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Татьяна Улицкая.

"Чаша терпения была переполнена, и люди уже начали гласно выражать свое недовольство. С середины января сотрудники полностью перестали ходить на работу, а до этого они приходили, сидели, цех не работал, было тихо", - поделилась юрист-консультант ООО "Мануфактура ФурЭлит" Евгения, уволилась в феврале 2026 года.

Команда "Первого информационного" связалась с одной из компаний из Эмиратов, которая сотрудничала с фабрикой "Мануфактуру ФурЭлит", и до сих пор не расплатилась. На том конце провода ситуацию смогли прокомментировать только так: "Все, что мы можем сказать, что мы исполняем все обязательства по договору. Все остальное не можем разглашать". Если этот договор они и исполняли, и какие-то перечисления и были, то до сотрудников они не дошли.

После обращения к Президенту сразу же подключились все компетентные органы. Деньги на зарплаты нашлись в течение двух недель. Собственник, правда, выплатил людям оклад за три месяца задержки. Кроме этого, выяснилось, что все-таки какие-то деньги люди получали и раньше, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре.

"Опрошенные работники компании подтвердили, что заработная плата им все-таки выплачивалась. Вместе с тем, не в тех размерах, которые они получали ранее и которые хотели получить, то есть без различных премиальных выплат и других доплат. Собственно говоря, это и послужило той причиной, по которой они впоследствии обратились в государственные органы", - отметил замначальника отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси Юрий Кардымон.

Да, кто-то получал около тысячи белорусских рублей, кто-то больше, кто-то меньше. Полноценной зарплатой это, конечно, не назвать, но и вообще отсутствием денег тоже.

"Я пытаюсь спасти компанию, спасти ситуацию. Я пошел, заложил свой дом, одолжил денег под 30 % у людей", - сказал Евгений Гусак.

То, что бизнес - это риск, факт. И собственник об этом прекрасно знал. Произошло, что называется, на сленге "прогорел". А теперь самое интересное - телефонный разговор с одним из российских заказчиков: "Человек обманывает так, что ты даже не понимаешь. Мы заплатили ему очень крупную сумму. в районе 100 млн российских рублей. Это был аванс. То есть сам контракт был на сумму около 134-136 млн. Мы ему оплатили 70 %. Договор заключили в прошлом августе. Почему мы платили так? Потому что у нас был горячий объект. Мы не могли разбить платежи на более мелкие, чтобы подрядчик не имел недостатков финансирования. Вроде проверяли, все нормально, он присылал видеоотчеты какие-то. В декабре, когда я туда ездил, там уже была задолженность по зарплатам. Перед Новым годом мы ему еще доплачиваем. И после Нового года приезжает опять с тем же вопросом. И здесь нам уже стало все понятно, что человек полностью не контролирует ситуацию".

На секунду 100 млн российских рублей, это свыше 1,4 млн долларов. То есть все это время у собственника ООО "Мануфактура ФурЭлит" деньги были. Выводы, конечно, из этого разговора делать вам, но уже понятно, что ренессанса у фирмы не будет. Компания находится на стадии завершения деятельности.

"Ликвидатор должен сообщить, в том числе и в ЕГР, что предприятие ликвидируется, чтобы кредиторы могли обратиться. Уже когда сформирован реестр кредиторов, параллельно может идти и ликвидация имущества, начинается расчет с кредиторами. Понятно, что люди, перед которыми имеется задолженность по зарплате, - это первая очередь кредиторов. Предприятие, которое ушло в ликвидацию, теперь должно своим бывшим работникам 202 тыс. рублей", - подчеркнул директор Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси Александр Семич.

Это итоговая сумма задолженности на данный момент. Но даже при этих условиях бывшие сотрудники хотят писать еще одно коллективное обращение.

"Мы будем готовить еще коллективное обращение в администрацию по поводу невыплаты окончательного расчета по сегодняшний день", - рассказала бывший сотрудник ООО "Мануфактура ФурЭлит" Любовь.

И они его написали, просят, чтобы вернули окончательные расчеты за неиспользованный отпуск, больничный и так далее. Как пояснили в Минтруда, после ликвидации предприятия задолженность по зарплатам погашается в первую очередь.

В итоге сложилось очень неоднозначное ощущение. Одни говорят, что не получили ни копейки, а потом оказывается, что все-таки им заплатили. Что касается самого собственника, Евгений Гусак - молодой предприниматель, и это его первый бизнес. То, что был допущен управленческий просчет, никто не спорит. Но другой вопрос - как его попытались решить внутри команды?