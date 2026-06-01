3.87 BYN
2.76 BYN
3.21 BYN
От огромной выручки до ликвидации: "Мануфактура ФурЭлит" осталась должна сотрудникам 202 тыс. рублей
Белорусы записывают видео в соцсети, а корреспонденты "Первого информационного" разбираются в конкретной ситуации. Темой нового выпуска "В понедельник дойдет до Лукашенко" стало видео в TikTok, которое вылилось в коллективное обращение к Президенту.
"Это видео я решила записать в поддержку своего отца. Даже не верится, что в Беларуси может твориться такая дикая история. В мае месяце мой отец устроился на мебельное производство господину Гусаку Евгению". Девушка на видео говорит о фабрике "Мануфактура ФурЭлит". В самом названии есть определение аудитории, для которой они работали. Дорогая мебель, премиальный сегмент, крупные заказчики. Но это только начало.
"С ноября месяца зарплата не выплачивается сотрудникам вообще. Человек перестал выходить на связь. 70 сотрудников остались не рассчитаны с ноября месяца. 70 человек написали заявление в соответствующие структуры и органы. До сих пор нет никакого ответа", - объяснила ситуацию героиня ролика.
Ответ, конечно, был. Параллельно с этим сотрудники написали коллективное обращение к главе государства с просьбой о помощи в выплате заработной платы. Кстати, это видео из сети удалено. По какой причине, вы поймете дальше.
Поговорив с сотрудниками компании, узнали, что не все знали, что будет записываться жалоба. Большинство из них сказали: проблемы были, но не все хотели выносить их на общее обозрение.
"Я в июне только устроился туда, и при этом уже в августе оттуда хотел увольняться, потому что уже в августе начинались проблемы с выплатой", - рассказал инженер-конструктор ООО "Мануфактура ФурЭлит" Сергей, уволился в феврале 2026 года.
Сама компания "Мануфактура ФурЭлит" не самая большая на рынке. Коллектив порядка 90 человек, но мебель, которую они выпускали, действительно пользовалась спросом. Да и средняя зарплата работников - больше 4 тыс. белорусских рублей - хороша даже для Минска, не говоря о Заславле, где и располагалось производство. И поэтому люди даже были морально готовы, чтобы чуть-чуть подождать. По крайней мере, так ситуацию описывает правая рука собственника.
"Были незначительные задержки до недели, наверное. Ну, не всегда, зарплата периодически приходила вовремя. Но я верила до последнего, что все будет хорошо, потому что Евгений, он такой руководитель, который всегда найдет выходы, пути решения проблемы", - поделилась руководитель проекта ООО "Мануфактура ФурЭлит" Татьяна, уволилась в феврале 2026 года.
А теперь о самом собственнике. Евгений Гусак основал фабрику "Мануфактура ФурЭлит" в 2022 году. И совсем недавно выручка компании составляла 500 тыс. долларов в год. Мебель поставляли в основном в Россию, часть - это белорусские заказы, а потом ситуация резко поменялась. У самого Евгения Гусака спросили, как так вышло, что люди оставались без зарплат.
"Это вообще все глобально. Например, мы с 2024 года судимся с тремя компаниями из России, которые должны мне больше 1 млн долларов. Потом мы в это время, в июле, сделали еще один ресторан большой. Там еще 100 тыс. долларов. В октябре кое-как уже сдаем этот большой объект. Я говорю: "давайте деньги". Они говорят: "ждите, по договору 21 день". Но с момента подписания акта 21 день превратился… Уже седьмой месяц идет", - рассказал собственник ООО "Мануфактура ФурЭлит" Евгений Гусак.
"Мы не то, что знали, что есть какие-то проблемы с заказчиками. Проблемы с заказчиками проходили через нас, скажем так. Нам половина зарплаты насчитывалась наличными. То есть половина зарплаты приходила на карточку, половина наличными. Отдавали в руки и это не было задокументировано", - поделился подробностями рассказал инженер-конструктор ООО "Мануфактура ФурЭлит" Сергей.
"Всегда приходила зарплата на карту. Иногда она приходила кусками, но в конвертах не было", - рассказала об иной ситуации руководитель проекта ООО "Мануфактура ФурЭлит" Татьяна.
Выплачивалась зарплата в конвертах или нет, это уже не докажешь. Задержка зарплат была и раньше. Уже в сентябре на "Мануфактуру ФурЭлит" обратили внимание сотрудники прокуратуры Минского района.
"Направила в адрес нанимателя обязательное для исполнения предписание с требованием о немедленном погашении задолженности по заработной плате. И как итог, задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь 2025 года погашена в полном объеме. Однако в январе 2026 года ситуация повторилась", - отметила старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Татьяна Улицкая.
"Чаша терпения была переполнена, и люди уже начали гласно выражать свое недовольство. С середины января сотрудники полностью перестали ходить на работу, а до этого они приходили, сидели, цех не работал, было тихо", - поделилась юрист-консультант ООО "Мануфактура ФурЭлит" Евгения, уволилась в феврале 2026 года.
Команда "Первого информационного" связалась с одной из компаний из Эмиратов, которая сотрудничала с фабрикой "Мануфактуру ФурЭлит", и до сих пор не расплатилась. На том конце провода ситуацию смогли прокомментировать только так: "Все, что мы можем сказать, что мы исполняем все обязательства по договору. Все остальное не можем разглашать". Если этот договор они и исполняли, и какие-то перечисления и были, то до сотрудников они не дошли.
После обращения к Президенту сразу же подключились все компетентные органы. Деньги на зарплаты нашлись в течение двух недель. Собственник, правда, выплатил людям оклад за три месяца задержки. Кроме этого, выяснилось, что все-таки какие-то деньги люди получали и раньше, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре.
"Опрошенные работники компании подтвердили, что заработная плата им все-таки выплачивалась. Вместе с тем, не в тех размерах, которые они получали ранее и которые хотели получить, то есть без различных премиальных выплат и других доплат. Собственно говоря, это и послужило той причиной, по которой они впоследствии обратились в государственные органы", - отметил замначальника отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси Юрий Кардымон.
Да, кто-то получал около тысячи белорусских рублей, кто-то больше, кто-то меньше. Полноценной зарплатой это, конечно, не назвать, но и вообще отсутствием денег тоже.
"Я пытаюсь спасти компанию, спасти ситуацию. Я пошел, заложил свой дом, одолжил денег под 30 % у людей", - сказал Евгений Гусак.
То, что бизнес - это риск, факт. И собственник об этом прекрасно знал. Произошло, что называется, на сленге "прогорел". А теперь самое интересное - телефонный разговор с одним из российских заказчиков: "Человек обманывает так, что ты даже не понимаешь. Мы заплатили ему очень крупную сумму. в районе 100 млн российских рублей. Это был аванс. То есть сам контракт был на сумму около 134-136 млн. Мы ему оплатили 70 %. Договор заключили в прошлом августе. Почему мы платили так? Потому что у нас был горячий объект. Мы не могли разбить платежи на более мелкие, чтобы подрядчик не имел недостатков финансирования. Вроде проверяли, все нормально, он присылал видеоотчеты какие-то. В декабре, когда я туда ездил, там уже была задолженность по зарплатам. Перед Новым годом мы ему еще доплачиваем. И после Нового года приезжает опять с тем же вопросом. И здесь нам уже стало все понятно, что человек полностью не контролирует ситуацию".
На секунду 100 млн российских рублей, это свыше 1,4 млн долларов. То есть все это время у собственника ООО "Мануфактура ФурЭлит" деньги были. Выводы, конечно, из этого разговора делать вам, но уже понятно, что ренессанса у фирмы не будет. Компания находится на стадии завершения деятельности.
"Ликвидатор должен сообщить, в том числе и в ЕГР, что предприятие ликвидируется, чтобы кредиторы могли обратиться. Уже когда сформирован реестр кредиторов, параллельно может идти и ликвидация имущества, начинается расчет с кредиторами. Понятно, что люди, перед которыми имеется задолженность по зарплате, - это первая очередь кредиторов. Предприятие, которое ушло в ликвидацию, теперь должно своим бывшим работникам 202 тыс. рублей", - подчеркнул директор Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси Александр Семич.
Это итоговая сумма задолженности на данный момент. Но даже при этих условиях бывшие сотрудники хотят писать еще одно коллективное обращение.
"Мы будем готовить еще коллективное обращение в администрацию по поводу невыплаты окончательного расчета по сегодняшний день", - рассказала бывший сотрудник ООО "Мануфактура ФурЭлит" Любовь.
И они его написали, просят, чтобы вернули окончательные расчеты за неиспользованный отпуск, больничный и так далее. Как пояснили в Минтруда, после ликвидации предприятия задолженность по зарплатам погашается в первую очередь.
В итоге сложилось очень неоднозначное ощущение. Одни говорят, что не получили ни копейки, а потом оказывается, что все-таки им заплатили. Что касается самого собственника, Евгений Гусак - молодой предприниматель, и это его первый бизнес. То, что был допущен управленческий просчет, никто не спорит. Но другой вопрос - как его попытались решить внутри команды?
Советы для работников: смотрите, что вы подписываете, какие там суммы и условия. В случае невыплаты и задержки заработной платы обращаться можно в Минтруда, а также в профсоюзы, если таковые на частном предприятии имеются. А всем бизнесменам нужно вести бизнес честно и своевременно выплачивать все оговоренные суммы.