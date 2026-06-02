2 июня в Беларуси проходят ЦТ по математике, биологии, географии и иностранным языкам

В Беларуси 2 июня стартует централизованное тестирование по математике, биологии, географии и иностранным языкам.

Испытание пройдет на базе колледжей и университетов. Тестирование напишут почти 36 тыс. человек. Больше всего ребят (более 17 тыс.) сдадут английский язык.

В топ-3 также вошли математика, которую выбрали без малого 11 тыс., и биология - почти 5,5 тыс. абитуриентов.

Время на выполнение заданий будет зависеть от предмета. Так, на математику отводится 210 минут, на биологию и иностранные языки - по 120 минут, на географию - 90 минут.

Каждый участник тестирования должен иметь при себе паспорт или вид на жительство, пропуск и черные ручки. Вода допускается в прозрачной бутылке. Также для сдачи испытания по математике разрешено использовать линейку.