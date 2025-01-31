2024 год обновил рекорды на рынке недвижимости в Беларуси

Государственный комитет по имуществу подвел итоги 2024 года на рынке квартир. Так, в Минске и областных центрах были обновлены рекорды по количеству заключенных сделок купли-продажи.

В Минске цифра составила почти 19 тыс. сделок. Цена квадратного метра в среднем выросла на 10-14 % на первичном рынке. В прошлом году покупатели потратили почти 1,5 млрд долларов в эквиваленте на приобретение квартир в белорусской столице, а в структуре сделок по-прежнему преобладали однокомнатные.