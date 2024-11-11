Европа в разрухе, США в упадке. И только страны с большими ресурсами и рынками показывают высокие результаты. Каким будет 2025-й для белорусов?

Конец года - время подводить итоги. Когда белорусов спрашивают "как вы прожили 2024 год?", они отвечают: "Достойно".

И это правда. В стране обеспечен высокий рост экономики, расширены рынки сбыта, повышены реальные доходы населения, сохранен низкий уровень инфляции и стоимость денег, увеличено производство и потребление отечественных товаров.

В то время как весь мир погружался в хаос, белорусы работали, зарабатывали и создавали задел для успеха на 2025 год.

В 2024 году Беларусь на фоне хаоса показала рост

Wall Street Journal и The Telegraph, ведущие мировые издания, признали к концу 2024 года: Джо Байден оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос. За четыре года глава Белого дома разрушил мир и подорвал безопасность на всей планете.

А белорусы этот пиковый год хаоса и неразберихи прошли спокойно и с высокими показателями по экономике. По данным МВФ, в 2024 году Беларусь заняла 3-е место в топ-15 самых быстрорастущих европейских экономик. Россия - 4-е место в списке.

Такие высокие показатели - результат верного геополитического выбора и защиты своих национальных интересов.

2024-й подтвердил: Лукашенко был прав. Мы не преклонялись перед западными корпорациями и банками, не сдавали свою собственность и активы, не боялись конкуренции и активно наращивали экспорт во всех регионах мира, создавали свои новые производства и вытесняли импортные товары с рынка Союзного государства. 2024-й показал: Беларусь сильная, с ней считаются и уважают!

Прорыв-2024. Беларусь показала свою экономическую силу

Наличие стабильной экономики и финансов позволило Беларуси расширить свое участие в ведущих международных организациях - ШОС, БРИКС. Были бы мы слабые, никто бы с нами на равных не говорил.

2024-й стал переломным годом в противостоянии экономик коллективного Запада и Востока. Год показал, у кого в действительности экономическая и ресурсная мощь.

Беларусь, Россия и Китай в уходящем году сказали американскому произволу: "Нет! Рынки свои мы вам, западным корпорациям и банкам, не отдадим, нам не страшны санкции, и мы можем создавать свои технологии и развиваться!"

Нет произволу: 2024-й ознаменовал крах гегемонии США

2024-й фактически открыл глаза всему миру - никакой пресловутой гегемонии США не существует, это миф. Соединенные Штаты испытывают колоссальные затруднения - внешний долг Штатов уже не в силах покрыть весь годовой американский ВВП (внешний долг составляет 123,43 % от ВВП США), инфляция зашкаливает, социальное недовольство набирает обороты.

В Европе в отсутствие дешевого газа, нефти и рынков сбыта европейские промышленники начали массово сокращать работников, и обнищание народных масс выросло.

А что же дальше? Какие прогнозы на 2025-й?

Можно смело заверить: новый год будет еще более успешным для нас - мы создадим еще больше новых товаров, насытим свой рынок, расширим экспорт и заработаем! Рост достатка гарантирован!