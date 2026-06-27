Чем живет сегодня молодое поколение Беларуси

Сегодня в Беларуси порядка 1,6 млн молодых людей, которые занимаются тем, что им действительно по душе, а государство поддерживает их во всех начинаниях.

Минск - молодежная столица, где проживает порядка 400 тыс. ребят. Каждый здесь находит свой путь: спорт, науку, творчество. Нынешняя Неделя молодежи проходит под слоганом "Твой драйв. Твой успех. Твоя страна". Городские площадки объединили танцоров, экстремалов и просто талантливых ребят. Давайте знакомиться.

В свои 16 лет Яну можно встретить практически на каждом городском событии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/734c178d-9e5a-45b3-8031-1b66438640aa/conversions/b5bef901-ffc2-41d9-bf7f-406cf2254406-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/734c178d-9e5a-45b3-8031-1b66438640aa/conversions/b5bef901-ffc2-41d9-bf7f-406cf2254406-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/734c178d-9e5a-45b3-8031-1b66438640aa/conversions/b5bef901-ffc2-41d9-bf7f-406cf2254406-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/734c178d-9e5a-45b3-8031-1b66438640aa/conversions/b5bef901-ffc2-41d9-bf7f-406cf2254406-xl-___webp_1920.webp 1920w В свои 16 лет Яну можно встретить практически на каждом городском событии

Яна - студентка Минского государственного колледжа торговли и коммерции. Яркую и насыщенную студенческую жизнь она открыла для себя совсем недавно. В свои 16 лет Яну можно встретить практически на каждом городском событии, и при этом она успевает заниматься научной деятельностью - словом, успевает все.

"Я стала заядлым активистом, который совмещает и научную деятельность, и активную городскую жизнь. Буквально утром я могу писать научную статью, а вечером уже нахожусь на городском мероприятии - например, на открытии семестра. Я получаю от этого искреннее удовольствие. Многие спрашивают: "Как ты не устаешь?" А для меня смена деятельности - это и есть перезарядка. Я этим живу и не представляю свою жизнь просто сидя дома", - рассказала девушка.

Любовь к пению у Димы с самого детства. Музыкальная школа, вокальные курсы, десятки школьных выступлений - шаг за шагом он оттачивал мастерство. И сегодня это уже не увлечение, а нечто большее. Успевает совмещать учебу, отдых с друзьями и любимое хобби.

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"Студенческая жизнь - это участие как раз-таки в активных мероприятиях, конкурсах. Но в обычное время, когда мы сидим в колледжах, это изучение таких тяжелых предметов, как электротехника, автоматизация, система управления. И вот потом, чтобы эту обстановку разбавить, я пою, участвую в конкурсах, и это дает мне раскрыться, шанс показать себя", - уверен юноша.

Эта неделя по всей стране была посвящена молодежи. Ребята могли испытать себя в самых разных направлениях в любом уголке страны. Так, в Минске прошел марафон в формате единых тематических дней: "Код памяти", "Диджитал-вектор", "Ритм побед", "Твоя территория", "Творческая волна" и "Код культуры". А фестиваль субкультур объединил около 400 участников - мастер-классы позволили ребятам попробовать все: от битбокса до брейкданса.

Наша молодежь - это про драйв, про смелость быть собой. Они придумывают, творят, не боятся громких идей и при этом находят время на настоящую дружбу, волонтерство и десятки социальных проектов, в которые ныряют с головой.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef068472-adcd-425c-a735-7f012db7e323/conversions/f19cc578-8f6d-4177-a62b-b9877c7a13bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef068472-adcd-425c-a735-7f012db7e323/conversions/f19cc578-8f6d-4177-a62b-b9877c7a13bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef068472-adcd-425c-a735-7f012db7e323/conversions/f19cc578-8f6d-4177-a62b-b9877c7a13bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef068472-adcd-425c-a735-7f012db7e323/conversions/f19cc578-8f6d-4177-a62b-b9877c7a13bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "Молодежь всегда была самой социально активной группой населения любой страны. При этом каждое поколение индивидуально: оно имеет свои тренды, тенденции, приоритеты и интересы. Ловить эту волну интересов сегодня очень важно. Мы знаем, чем увлекаются ребята, и даем им возможности для развития. Ввиду колоссального объема информации важно не навязывать молодежи то, что мы хотим от нее получить, а поддерживать ее собственные инициативы".