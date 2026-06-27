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Чем живет сегодня молодое поколение Беларуси
Сегодня в Беларуси порядка 1,6 млн молодых людей, которые занимаются тем, что им действительно по душе, а государство поддерживает их во всех начинаниях.
Минск - молодежная столица, где проживает порядка 400 тыс. ребят. Каждый здесь находит свой путь: спорт, науку, творчество. Нынешняя Неделя молодежи проходит под слоганом "Твой драйв. Твой успех. Твоя страна". Городские площадки объединили танцоров, экстремалов и просто талантливых ребят. Давайте знакомиться.
Яна - студентка Минского государственного колледжа торговли и коммерции. Яркую и насыщенную студенческую жизнь она открыла для себя совсем недавно. В свои 16 лет Яну можно встретить практически на каждом городском событии, и при этом она успевает заниматься научной деятельностью - словом, успевает все.
"Я стала заядлым активистом, который совмещает и научную деятельность, и активную городскую жизнь. Буквально утром я могу писать научную статью, а вечером уже нахожусь на городском мероприятии - например, на открытии семестра. Я получаю от этого искреннее удовольствие. Многие спрашивают: "Как ты не устаешь?" А для меня смена деятельности - это и есть перезарядка. Я этим живу и не представляю свою жизнь просто сидя дома", - рассказала девушка.
Любовь к пению у Димы с самого детства. Музыкальная школа, вокальные курсы, десятки школьных выступлений - шаг за шагом он оттачивал мастерство. И сегодня это уже не увлечение, а нечто большее. Успевает совмещать учебу, отдых с друзьями и любимое хобби.
"Студенческая жизнь - это участие как раз-таки в активных мероприятиях, конкурсах. Но в обычное время, когда мы сидим в колледжах, это изучение таких тяжелых предметов, как электротехника, автоматизация, система управления. И вот потом, чтобы эту обстановку разбавить, я пою, участвую в конкурсах, и это дает мне раскрыться, шанс показать себя", - уверен юноша.
Эта неделя по всей стране была посвящена молодежи. Ребята могли испытать себя в самых разных направлениях в любом уголке страны. Так, в Минске прошел марафон в формате единых тематических дней: "Код памяти", "Диджитал-вектор", "Ритм побед", "Твоя территория", "Творческая волна" и "Код культуры". А фестиваль субкультур объединил около 400 участников - мастер-классы позволили ребятам попробовать все: от битбокса до брейкданса.
Наша молодежь - это про драйв, про смелость быть собой. Они придумывают, творят, не боятся громких идей и при этом находят время на настоящую дружбу, волонтерство и десятки социальных проектов, в которые ныряют с головой.
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "Молодежь всегда была самой социально активной группой населения любой страны. При этом каждое поколение индивидуально: оно имеет свои тренды, тенденции, приоритеты и интересы. Ловить эту волну интересов сегодня очень важно. Мы знаем, чем увлекаются ребята, и даем им возможности для развития. Ввиду колоссального объема информации важно не навязывать молодежи то, что мы хотим от нее получить, а поддерживать ее собственные инициативы".
Сегодня по всей стране звучит смех, музыка и голоса тех, за кем будущее. И пока в Беларуси есть такие ребята - у этого будущего есть имя, талант, возможности и огромное сердце.