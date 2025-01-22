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22 января пройдет первое в 2025 году заседание Совета ЕЭК - какие вопросы будут обсуждать

Большой пул вопросов рассмотрят 22 января партнеры по Евразийскому союзу.

Первое в 2025 году заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится с участием вице-премьеров стран союзной "пятерки". Оно пройдет под председательством нашего вице-премьера Игоря Петришенко.

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Среди актуальных вопросов - проект соглашения об административном сотрудничестве в сфере услуг, ход реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров. А также развитие железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры.

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