22 января пройдет первое в 2025 году заседание Совета ЕЭК - какие вопросы будут обсуждать

Первое в 2025 году заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится с участием вице-премьеров стран союзной "пятерки". Оно пройдет под председательством нашего вице-премьера Игоря Петришенко.

Среди актуальных вопросов - проект соглашения об административном сотрудничестве в сфере услуг, ход реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров. А также развитие железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры.