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3 июня стартует 35-я Международная специализированная выставка "Белагро"
3 июня 2025 года начинает работу 35-я Международная специализированная выставка "Белагро" - одна из самых больших, на которой демонстрируют достижения в агропромышленной сфере.
На выставке будут представлены современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новая сельхозтехника, разработки в перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает почти все направления аграрной отрасли.
Светлана Звездина, помощник генерального директора ЗАО "МинскЭкспо":
"Мы приглашаем посетить выставку не только специалистов, но и всех жителей республики, потому что традиционно выставка - это не только деловое мероприятие, но еще и яркий запоминающийся праздник. Вход на выставку свободный, бесплатный и без регистрации".
"Белагро-2025" соберет аграриев и производителей из более чем 20 стран. Принять участие в выставке планируют около 540 компаний. Свои экспозиции представят ведущие министерства Беларуси. Впервые под единой эмблемой "АгроШОС" выступят страны Шанхайской организации сотрудничества.