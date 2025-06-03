3 июня стартует 35-я Международная специализированная выставка "Белагро"

3 июня 2025 года начинает работу 35-я Международная специализированная выставка "Белагро" - одна из самых больших, на которой демонстрируют достижения в агропромышленной сфере.

На выставке будут представлены современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новая сельхозтехника, разработки в перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает почти все направления аграрной отрасли.

Светлана Звездина, помощник генерального директора ЗАО "МинскЭкспо":

"Мы приглашаем посетить выставку не только специалистов, но и всех жителей республики, потому что традиционно выставка - это не только деловое мероприятие, но еще и яркий запоминающийся праздник. Вход на выставку свободный, бесплатный и без регистрации".