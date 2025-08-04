3 млн тонн зерна! Аграрии Беларуси преодолели новый рубеж

В Беларуси преодолели новый рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом.

Вклад в общий каравай каждой области:



Витебская - 215 тыс. т,

Могилевская - 332 тыс. т,

Гомельская - 380 тыс. т,

Минская - 602 тыс. т,

Гродненская - 687 тыс. т,

Брестская - 890 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 30 % площадей, что составляет 603 тыс. га.

Завершается уборка озимого ячменя (обмолочено 97 % площадей). Получено 943 тыс. т урожайностью 39,6 ц/га, что выше прошлогоднего на 7,3 ц/га.

Вытереблено льна на 20 тыс. га - 42 % запланированных площадей,

скошено трав второго укоса на площади 840 тыс. га (более 78 % плана),

заготовлено сена 295 тыс. т (41 % плана),

сенажа - 11 098 тыс. т (почти 80 % плана), в том числе в полимерной упаковке 318 тыс. т.