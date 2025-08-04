3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
3 млн тонн зерна! Аграрии Беларуси преодолели новый рубеж
В Беларуси преодолели новый рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом.
Вклад в общий каравай каждой области:
Витебская - 215 тыс. т,
Могилевская - 332 тыс. т,
Гомельская - 380 тыс. т,
Минская - 602 тыс. т,
Гродненская - 687 тыс. т,
Брестская - 890 тыс. т.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 30 % площадей, что составляет 603 тыс. га.
Завершается уборка озимого ячменя (обмолочено 97 % площадей). Получено 943 тыс. т урожайностью 39,6 ц/га, что выше прошлогоднего на 7,3 ц/га.
Вытереблено льна на 20 тыс. га - 42 % запланированных площадей,
скошено трав второго укоса на площади 840 тыс. га (более 78 % плана),
заготовлено сена 295 тыс. т (41 % плана),
сенажа - 11 098 тыс. т (почти 80 % плана), в том числе в полимерной упаковке 318 тыс. т.
Травяных кормов заготовлено 3362 тыс. т (33 % плана).