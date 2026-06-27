Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, превысило 1,4 тыс. человек, заявляет портал El Diario со ссылкой на заявление председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

"Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 1430, 3238 человек ранены. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются", - говорится в заявлении Родригеса.

На данный момент зафиксировано 430 афтершоков.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо Гуайра сообщил, что в самый пострадавший штат страны Ла-Гуайра были направлены спасательные службы, Национальная гвардия, Вооруженные силы и полиция для того, чтобы усилить работу по поиску пропавших и оказать помощь населению. Всего в штат направлено более 11 тыс. специалистов.