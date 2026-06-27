Переговоры США и Ирана все равно закончатся снова боевыми действиями - военный политолог

Пока ключевые противоречия между сторонами ближневосточного конфликта остаются нерешенными, рассчитывать на устойчивый мир не приходится. Мнение эксперта.

Василий Фатигаров, военный политолог (Россия):

"Созданы комиссии и подкомиссии по проведению переговоров, но в иранском обществе отношение к ним довольно сложное. Иран чувствует, что он абсолютно прав, и понимает, что Америка вынужденно сдает назад. Поэтому говорить даже о намеке на какие-то победы США абсолютно бессмысленно. На данный момент в этом конфликте Соединенные Штаты - страна проигравшая. И на внутреннем политическом треке Республиканская партия, и на внешнем треке действия Соединенных Штатов показали, что не на того напали".