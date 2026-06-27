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США нанесли массированные удары по территории Ирана: действия Пентагона не остались без ответа
Автор:Редакция news.by
Ближний Восток снова на пороге полномасштабной войны. В ночь на 28 июня Соединенные Штаты нанесли массированные удары по территории Ирана. Американское командование поспешило опубликовать кадры авианалетов, отчитавшись о поражении десяти военных объектов.
Действия Пентагона не остались без ответа. Всего час спустя Иран нанес мощный возмездный удар по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте.
В последнем сработали системы ПВО, а в Манаме всю ночь выли сирены воздушной тревоги. Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции уже предупредило, что базы США в регионе в ближайшие дни превратятся в "настоящий ад".