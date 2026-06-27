США нанесли массированные удары по территории Ирана: действия Пентагона не остались без ответа

Ближний Восток снова на пороге полномасштабной войны. В ночь на 28 июня Соединенные Штаты нанесли массированные удары по территории Ирана. Американское командование поспешило опубликовать кадры авианалетов, отчитавшись о поражении десяти военных объектов.

Действия Пентагона не остались без ответа. Всего час спустя Иран нанес мощный возмездный удар по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте.