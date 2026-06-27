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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне: пятеро получили ранения
Автор:Редакция news.by
ЧП в Лондоне: автомобиль протаранил толпу пешеходов, 5 человек получили тяжелые ранения. Как сообщает газета-таблоид The Sun, водитель попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан полицией.
Злоумышленником оказался гражданин Великобритании сомалийского происхождения, он взят под стражу. Скотленд-Ярд пока официально не квалифицировал инцидент как теракт, однако к расследованию подключилось профильное подразделение по борьбе с терроризмом.