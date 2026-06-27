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Духовное кольцо: в Пинске строят храмы и помогают людям

Духовные скрижали: сохранения памяти, поддержание мира и забота о вере, силе духа и душе - это и наш генетический код. В Пинске одновременно возводят 6 церквей. Небывалый масштаб для райцентра, в котором к православной вере себя причисляют более 100 тыс. горожан. Что это: инициатива или восстановление исторической справедливости?

До независимых 90-х молитва звучала лишь в Свято-Варваринском кафедральном соборе - единственном, выжившем в военную и богоборческую эпоху. До нее храмы были буквально на каждом перекрестке: в 1868 году описывали 16 церквей и 4 монастыря. Так что нынешняя духовная стройка - историческая справедливость, которую решил восстановить еще архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. И сделать большее: окружить Пинск кольцом из храмов.

Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий

Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий: "Он любил историю и тщательно готовился, когда его назначали на Пинскую епархию, - собрал максимум исторических материалов. Его желанием было возродить традиции Полесского края, православие, вернуть утраченную историю. По возможности - привлечь талантливых людей, чтобы они собрали материалы, которые хранятся в архивах. Благо сейчас время для этого благоприятное, поэтому мы максимально стараемся продолжать начатое им дело".

Храм Святого мученика цесаревича Алексия реабилитационного центра для детей-инвалидов

Птица в очертаниях церкви в честь Святого мученика цесаревича Алексия уже читается. Позади 11 лет стройки. Главный меценат - народ, помощь оказывали верующие Солигорска, Витебска, Могилева. Молитвенный зал совместят с реабилитационным центром для детей-инвалидов. Правда, без больничных кабинетов в привычном понимании.

Иерей Сергий Плотницкий, настоятель храма Святого мученика цесаревича Алексия

Иерей Сергий Плотницкий, настоятель храма Святого мученика цесаревича Алексия: "У нас будет в помощь речевой центр, потому что сейчас проблемы большие с детками. При храме открыты безвозмездные курсы для логопедов города, где мы стараемся передать им опыт различный. Но, конечно, помимо этого мы стараемся вложить не только в детей, но во взрослых правильную речь. А правильная речь - это правильные книги, а правильные книги - это Священное Писание".

Строящийся храм Петра и Февронии

Пока службы храма в честь Петра и Февронии проходят в шатре
Пока службы проходят в шатре

Проводником жизненных истин здесь служат выставки и дискуссии с молодежью в уже работающем конференц-зале. Многолюдно и в микрорайоне "Радужный". Пока службы храма в честь Петра и Февронии проходят в шатре, зато как облагородили территорию вокруг. Райский сад с зоосадом, воркаут-площадка и воскресная школа, посещают которую почти 600 человек. Они же помогают ускорить строительство уникального по архитектуре храма с панорамными окнами.

Иерей Александр Сыцевич, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии

Иерей Александр Сыцевич, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии:

"Архитектура особенная, и наш молодежный приход вносит вот этот характер во все. Это отражается, в том числе и на храме. То есть, чтобы это было красиво, необычно. Такого храма больше, в принципе, нигде нет. Внутри отсутствуют колонны, то есть все направлено на то, чтобы приходящие люди ощущали себя единым целым. Об этом и говорит церковь. Для этого мы и собираемся - чтобы чувствовать себя едиными со Христом".

Новый храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Остекление будущей святыни оценили в 300 тыс. белорусских рублей. Тем не менее приход надеется собрать эту сумму так, чтобы начать службы в своей церкви уже зимой. А на стадии котлована пока - храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ему, белоснежному, в новгородском стиле еще расти до семиэтажки. Там же думают разместить Школу трезвости для взрослых.

Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма Божией Матери "Всех скорбящих радость"

Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма Божией Матери "Всех скорбящих радость":

"Мы делаем упор на то, чтобы человек научился бороться с любыми зависимостями. В этом, конечно, прежде всего сама церковь помогает: она нас призывает к воздержанию. Воздержанию от всего: от плохих мыслей, слов, действий, негативного отношения к окружающим, к самому себе, к обществу и различным сферам человеческой деятельности".

Такую социальную нагрузку берет на себя буквально каждый приход Пинской епархии. Причем осуществляет ее еще до того, как зазвучат первые колокола в новых церквях.

Разделы:

ОбществоРелигияРегионы

Теги:

строительствоПинскхрам