Духовное кольцо: в Пинске строят храмы и помогают людям

Духовные скрижали: сохранения памяти, поддержание мира и забота о вере, силе духа и душе - это и наш генетический код. В Пинске одновременно возводят 6 церквей. Небывалый масштаб для райцентра, в котором к православной вере себя причисляют более 100 тыс. горожан. Что это: инициатива или восстановление исторической справедливости?

До независимых 90-х молитва звучала лишь в Свято-Варваринском кафедральном соборе - единственном, выжившем в военную и богоборческую эпоху. До нее храмы были буквально на каждом перекрестке: в 1868 году описывали 16 церквей и 4 монастыря. Так что нынешняя духовная стройка - историческая справедливость, которую решил восстановить еще архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. И сделать большее: окружить Пинск кольцом из храмов.

Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a2eec18-0974-4f02-8a36-ea8142be5695/conversions/ebf66572-90b0-4b8e-84d0-d01b1cd75929-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a2eec18-0974-4f02-8a36-ea8142be5695/conversions/ebf66572-90b0-4b8e-84d0-d01b1cd75929-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a2eec18-0974-4f02-8a36-ea8142be5695/conversions/ebf66572-90b0-4b8e-84d0-d01b1cd75929-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a2eec18-0974-4f02-8a36-ea8142be5695/conversions/ebf66572-90b0-4b8e-84d0-d01b1cd75929-xl-___webp_1920.webp 1920w

Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий: "Он любил историю и тщательно готовился, когда его назначали на Пинскую епархию, - собрал максимум исторических материалов. Его желанием было возродить традиции Полесского края, православие, вернуть утраченную историю. По возможности - привлечь талантливых людей, чтобы они собрали материалы, которые хранятся в архивах. Благо сейчас время для этого благоприятное, поэтому мы максимально стараемся продолжать начатое им дело".

Храм Святого мученика цесаревича Алексия реабилитационного центра для детей-инвалидов

Птица в очертаниях церкви в честь Святого мученика цесаревича Алексия уже читается. Позади 11 лет стройки. Главный меценат - народ, помощь оказывали верующие Солигорска, Витебска, Могилева. Молитвенный зал совместят с реабилитационным центром для детей-инвалидов. Правда, без больничных кабинетов в привычном понимании.

Иерей Сергий Плотницкий, настоятель храма Святого мученика цесаревича Алексия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b4da88c-c39f-4a4e-95ee-0ec45798f841/conversions/69c9d7aa-c2bf-4617-8b7a-3aa221f0098e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b4da88c-c39f-4a4e-95ee-0ec45798f841/conversions/69c9d7aa-c2bf-4617-8b7a-3aa221f0098e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b4da88c-c39f-4a4e-95ee-0ec45798f841/conversions/69c9d7aa-c2bf-4617-8b7a-3aa221f0098e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b4da88c-c39f-4a4e-95ee-0ec45798f841/conversions/69c9d7aa-c2bf-4617-8b7a-3aa221f0098e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иерей Сергий Плотницкий, настоятель храма Святого мученика цесаревича Алексия: "У нас будет в помощь речевой центр, потому что сейчас проблемы большие с детками. При храме открыты безвозмездные курсы для логопедов города, где мы стараемся передать им опыт различный. Но, конечно, помимо этого мы стараемся вложить не только в детей, но во взрослых правильную речь. А правильная речь - это правильные книги, а правильные книги - это Священное Писание".

Строящийся храм Петра и Февронии

Пока службы проходят в шатре news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a9ecba8-0c5e-41d1-836c-87ef156c3352/conversions/1d7a3c4e-7b9e-454d-b425-b6fec0cc49f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a9ecba8-0c5e-41d1-836c-87ef156c3352/conversions/1d7a3c4e-7b9e-454d-b425-b6fec0cc49f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a9ecba8-0c5e-41d1-836c-87ef156c3352/conversions/1d7a3c4e-7b9e-454d-b425-b6fec0cc49f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a9ecba8-0c5e-41d1-836c-87ef156c3352/conversions/1d7a3c4e-7b9e-454d-b425-b6fec0cc49f8-xl-___webp_1920.webp 1920w Пока службы проходят в шатре

Проводником жизненных истин здесь служат выставки и дискуссии с молодежью в уже работающем конференц-зале. Многолюдно и в микрорайоне "Радужный". Пока службы храма в честь Петра и Февронии проходят в шатре, зато как облагородили территорию вокруг. Райский сад с зоосадом, воркаут-площадка и воскресная школа, посещают которую почти 600 человек. Они же помогают ускорить строительство уникального по архитектуре храма с панорамными окнами.

Иерей Александр Сыцевич, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ecfef5-e5a7-4832-9a15-a42bab077261/conversions/2d0e2a68-5bb1-45f6-ac9e-13fdb955f888-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ecfef5-e5a7-4832-9a15-a42bab077261/conversions/2d0e2a68-5bb1-45f6-ac9e-13fdb955f888-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ecfef5-e5a7-4832-9a15-a42bab077261/conversions/2d0e2a68-5bb1-45f6-ac9e-13fdb955f888-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ecfef5-e5a7-4832-9a15-a42bab077261/conversions/2d0e2a68-5bb1-45f6-ac9e-13fdb955f888-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иерей Александр Сыцевич, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии:

"Архитектура особенная, и наш молодежный приход вносит вот этот характер во все. Это отражается, в том числе и на храме. То есть, чтобы это было красиво, необычно. Такого храма больше, в принципе, нигде нет. Внутри отсутствуют колонны, то есть все направлено на то, чтобы приходящие люди ощущали себя единым целым. Об этом и говорит церковь. Для этого мы и собираемся - чтобы чувствовать себя едиными со Христом".

Новый храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Остекление будущей святыни оценили в 300 тыс. белорусских рублей. Тем не менее приход надеется собрать эту сумму так, чтобы начать службы в своей церкви уже зимой. А на стадии котлована пока - храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ему, белоснежному, в новгородском стиле еще расти до семиэтажки. Там же думают разместить Школу трезвости для взрослых.

Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма Божией Матери "Всех скорбящих радость" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297779f9-b6e0-4fdb-8a25-61876bf05bdb/conversions/fa6eb4d1-751c-4cfb-bb02-e3acc3614732-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297779f9-b6e0-4fdb-8a25-61876bf05bdb/conversions/fa6eb4d1-751c-4cfb-bb02-e3acc3614732-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297779f9-b6e0-4fdb-8a25-61876bf05bdb/conversions/fa6eb4d1-751c-4cfb-bb02-e3acc3614732-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297779f9-b6e0-4fdb-8a25-61876bf05bdb/conversions/fa6eb4d1-751c-4cfb-bb02-e3acc3614732-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма Божией Матери "Всех скорбящих радость":

"Мы делаем упор на то, чтобы человек научился бороться с любыми зависимостями. В этом, конечно, прежде всего сама церковь помогает: она нас призывает к воздержанию. Воздержанию от всего: от плохих мыслей, слов, действий, негативного отношения к окружающим, к самому себе, к обществу и различным сферам человеческой деятельности".