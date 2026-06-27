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Духовное кольцо: в Пинске строят храмы и помогают людям
Духовные скрижали: сохранения памяти, поддержание мира и забота о вере, силе духа и душе - это и наш генетический код. В Пинске одновременно возводят 6 церквей. Небывалый масштаб для райцентра, в котором к православной вере себя причисляют более 100 тыс. горожан. Что это: инициатива или восстановление исторической справедливости?
До независимых 90-х молитва звучала лишь в Свято-Варваринском кафедральном соборе - единственном, выжившем в военную и богоборческую эпоху. До нее храмы были буквально на каждом перекрестке: в 1868 году описывали 16 церквей и 4 монастыря. Так что нынешняя духовная стройка - историческая справедливость, которую решил восстановить еще архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. И сделать большее: окружить Пинск кольцом из храмов.
Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий: "Он любил историю и тщательно готовился, когда его назначали на Пинскую епархию, - собрал максимум исторических материалов. Его желанием было возродить традиции Полесского края, православие, вернуть утраченную историю. По возможности - привлечь талантливых людей, чтобы они собрали материалы, которые хранятся в архивах. Благо сейчас время для этого благоприятное, поэтому мы максимально стараемся продолжать начатое им дело".
Храм Святого мученика цесаревича Алексия реабилитационного центра для детей-инвалидов
Птица в очертаниях церкви в честь Святого мученика цесаревича Алексия уже читается. Позади 11 лет стройки. Главный меценат - народ, помощь оказывали верующие Солигорска, Витебска, Могилева. Молитвенный зал совместят с реабилитационным центром для детей-инвалидов. Правда, без больничных кабинетов в привычном понимании.
Иерей Сергий Плотницкий, настоятель храма Святого мученика цесаревича Алексия: "У нас будет в помощь речевой центр, потому что сейчас проблемы большие с детками. При храме открыты безвозмездные курсы для логопедов города, где мы стараемся передать им опыт различный. Но, конечно, помимо этого мы стараемся вложить не только в детей, но во взрослых правильную речь. А правильная речь - это правильные книги, а правильные книги - это Священное Писание".
Строящийся храм Петра и Февронии
Проводником жизненных истин здесь служат выставки и дискуссии с молодежью в уже работающем конференц-зале. Многолюдно и в микрорайоне "Радужный". Пока службы храма в честь Петра и Февронии проходят в шатре, зато как облагородили территорию вокруг. Райский сад с зоосадом, воркаут-площадка и воскресная школа, посещают которую почти 600 человек. Они же помогают ускорить строительство уникального по архитектуре храма с панорамными окнами.
Иерей Александр Сыцевич, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии:
"Архитектура особенная, и наш молодежный приход вносит вот этот характер во все. Это отражается, в том числе и на храме. То есть, чтобы это было красиво, необычно. Такого храма больше, в принципе, нигде нет. Внутри отсутствуют колонны, то есть все направлено на то, чтобы приходящие люди ощущали себя единым целым. Об этом и говорит церковь. Для этого мы и собираемся - чтобы чувствовать себя едиными со Христом".
Новый храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
Остекление будущей святыни оценили в 300 тыс. белорусских рублей. Тем не менее приход надеется собрать эту сумму так, чтобы начать службы в своей церкви уже зимой. А на стадии котлована пока - храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ему, белоснежному, в новгородском стиле еще расти до семиэтажки. Там же думают разместить Школу трезвости для взрослых.
Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма Божией Матери "Всех скорбящих радость":
"Мы делаем упор на то, чтобы человек научился бороться с любыми зависимостями. В этом, конечно, прежде всего сама церковь помогает: она нас призывает к воздержанию. Воздержанию от всего: от плохих мыслей, слов, действий, негативного отношения к окружающим, к самому себе, к обществу и различным сферам человеческой деятельности".
Такую социальную нагрузку берет на себя буквально каждый приход Пинской епархии. Причем осуществляет ее еще до того, как зазвучат первые колокола в новых церквях.