Африка, которую не показывают: почему континент обгоняет мир по темпам развития

Развитие торговли со странами Африки - одна из ключевых тем в экспортной повестке Беларуси. Это поручение Президента Александра Лукашенко на особом контроле. Но что мы можем предложить африканским странам? Действительно ли потенциал белорусского экспорта огромен? На самом ли деле Африка является отстающим регионом мира? В этих темах разбирались в программе "ПроДеньги с Александром Егоровым".

Почему для всего мира так важен африканский регион с точки зрения экономики? Как и 100 лет назад, африканские страны часто рассматриваются исключительно как доноры, а не как партнеры.

Во-первых, миру по-прежнему нужны африканские природные ресурсы. Сначала это были золото, алмазы, лес и кофе с какао. Кстати, Африка добывает порядка 40 % мирового золота. Потом добавились нефть и газ. Например, Нигерия входит в топ-10 стран экспортеров нефти. А такие страны, как Экваториальная Гвинея, за счет нефти имеют ВВП на душу населения на уровне европейских стран. Вслед за ними пошла добыча урана, без которого не существовало бы французской атомной энергетики.

В лучшие годы до 50 % урана вывозилось из Африки. Что говорить, если для его доставки в порт французы построили Трансгабонскую магистраль в 700 км и урановую трассу протяженностью более 1,6 тыс. км на деньги, которые взяли, например, у самого Габона от продажи им же его нефти. Более того, часть денег на этот проект Франция взяла у Ирана. Ну и главное, Всемирный банк был против этого проекта, говоря о том, что он экономически неэффективен.

Сейчас активно добывают литий, графит, кобальт, без которых космонавтики, авиации, электротранспорта просто не существовало бы. Например, Демократическая Республика Конго добывает примерно 70 % мирового кобальта. Будущее Африки - это медь, палладий и редкоземельные металлы.

Добыча полезных ископаемых в Африке

Для этого строится новая дорога - коридор Лобиту, протяженностью более 1,3 тыс. км (новый проект США и Евросоюза). Для того чтобы получить доступ к этим полезным ископаемым. За 200 лет ничего не поменялось.

Но не только полезными ископаемым богата Африка. Второй важный ресурс - люди. Население Африки растет примерно на 2,5 % ежегодно. Если раньше из Африки вывозили рабов, то сейчас этих людей надо обеспечить товарами, поскольку потребление постоянно растет. И импортеры тут как тут.

Африканский рынок самый перспективный с точки зрения поставки туда потребительских товаров. Раньше это были бусы, сейчас телевизоры и микроволновки.

Третье направление интереса - энергетика. Для быстрого развития стран без коммуникации никуда не денешься. Прежде всего, без электричества. Гидроэлектростанция, солнечные, ветряные электростанции - огромные проекты на десятки гигаватт энергии и десятки миллиардов долларов. А оборудование все импортное, в кредит, под высокие ставки. Так и зарабатывают.

Сотрудничество Беларуси со странами Африки

Вы вправе задать резонный вопрос: чем Беларусь отличается от других стран. Мы что, не хотим туда поставлять продукцию? Мы же не альтруисты? Безусловно, нет. Но есть одно очень важное отличие - это принципиальная позиция Президента: если поставить трактор - то с сервисом, если пожарные машины - то научить их использовать, если поставлять большое количество тракторов - делать сборочное производство, если сухое молоко - строить мощности по его переработке, чтобы не завозить дорогую цельномолочную продукцию, а производить ее на месте.

Наша цель - не забрать все, наша стратегия - win-win. И нам заработать, и с партнерами поделиться. А главное - научить их, дать им удочку.

Белорусские тракторы в Африке

Мы не просто продаем товар, мы передаем компетенции, которые останутся там навсегда. Мы относимся к этим странам как к равным, потому что мы равны, мы все люди из одной плоти и крови. Это в нас и ценят африканцы.

Успешное развитие

Также нужно сказать, что африканцы более успешны в своем развитии, чем страны Европы. Не верите? Давайте обратимся к фактам.

Приведем цифры, о которых не принято рассказывать в прессе, несмотря на то, что это данные Всемирного банка и ООН. Многие страны хотят, чтобы мы думали, что Африка по-прежнему нищий, необразованный и грязный регион. Но это не так.

В Швеции в 1950 году уровень детской смертности составлял около 25-30 детей на тысячу родившихся. Сегодня только 60 стран в мире имеют показатели выше.

Факт Такие страны, как Ливия, Тунис, Марокко, Маврикий, имеют показатели детской смертности значительно ниже этого уровня: от 10 до 18 на тысячу. Большинство африканских стран имеют уровень ниже 40. Это ниже, чем в США в 1950-х годах.

Мы же не думали о Швеции и США в 1950-х, как о странах, где на улицах умирают дети. А об Африке думаем. Но это не так. Более того, скорость, с которой этот показатель улучшается, в разы выше, чем в развитых странах. То, на что европейским странам понадобилось 100 лет, Африка прошла за 50 лет, а где-то и меньше.

В США и Швеции в 1950-х годах уровень грамотности был высок. Но доступ к полному среднему образованию для всего населения, особенно в сельской местности или среди меньшинств США, не был стопроцентным. К примеру, сегодня в таких странах, как ЮАР, Габон, Экваториальная Гвинея и Ливия, уровень грамотности среди молодежи превышает 90 %. Это выше, чем показатели во многих регионах США в эпоху расовой сегрегации 50-х годов, где доступ к качественному образованию для части населения был сильно ограничен.

Уровень грамотности в странах Африки

Но мы думаем, что США всегда были высокообразованной страной. Но это не так. Да, Африка к этому пришла намного позже. Но пришла, скажу из личного опыта совместной учебы с африканскими студентами. С учетом их прилежности и трудолюбия у нас нет шансов в ближайшие 30 лет.

В 1950-х многие вакцины либо только изобретались, либо были недоступны массово. Примеры сегодня: Ботсвана, Руанда, Марокко имеют показатели охвата базовой вакцинации выше 95 %. В Швеции 1950-х годов дети массово страдали от болезней, которые в современной Африке практически исчезли благодаря глобальным программам ВОЗ. Сегодня африканский ребенок в среднем защищен от большего количества болезней, чем шведский ребенок в 1950-м. Но вы же до сих пор при словах Африка видите мать с умирающим ребенком на руках. Но это далеко не так.

Средняя продолжительность жизни в мире сегодня составляет около 73 лет. В 1952 году она составляла всего 50 лет. В Африке сегодня средний показатель на 2025 год составляет около 65 лет. Это тот же уровень, который был в США и большинстве стран Европы в 1950-х. Современный житель Африки в среднем живет столько же, сколько жили дедушки и бабушки нынешних европейцев в эпоху Золотого века, после Второй мировой войны.

Продолжительность жизни в Африке, США и Европе

Одна из самых низких продолжительностей жизни - в Нигерии - чуть более 50 лет. Это выше, чем было в США в начале 20 века. Но мы же не размышляем о том, что сейчас жизнь в Африке, как в начале 20 века в США. Когда вы думаете об Африке, не представляйте себе людей, умирающих в 35 лет. Представляйте людей, которые в среднем доживают до пенсионного возраста европейцев середины прошлого века.

А еще за последние 30 лет ВВП всего африканского континента в среднем рос на 3,8 % ежегодно. Это в среднем по больнице. Но даже эти цифры говорят о приближении африканского ВВП к мировому, который за этот период в среднем рос на 3,1 %. И заметьте, все это происходит на фоне постоянных турбулентностей, начиная обычными сменами правительств и заканчивая революциями, которые откидывают отдельные страны на десятилетия назад.

Мир перестал быть разделенным на здоровых и больных, нищих и богатых. Он стал равномерным, где Африка стремительно движется вверх. Да, страны там беднее и менее развитые, чем европейские страны сейчас. Но 30-40 лет назад мы были там, где они сейчас. Если мы смогли, то они смогут.