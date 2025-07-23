Аграрии Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна

По данным на утро 23 июля с зерновых полей республики убрано 1 млн 9 тыс. т хлеба. На юге страны убирают быстрее всех.



В Гродненской области собрано почти 260 тыс. т нового урожая, на Брестчине - 245 тыс. т. Не отстает и центральный регион, Минская область на сегодня убрала 239 тыс. т зерна. Активно включились в процесс и аграрии Могилевской и Витебской областей.