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Аграрии Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна

По данным на утро 23 июля с зерновых полей республики убрано 1 млн 9 тыс. т хлеба. На юге страны убирают быстрее всех.

В Гродненской области собрано почти 260 тыс. т нового урожая, на Брестчине - 245 тыс. т. Не отстает и центральный регион, Минская область на сегодня убрала 239 тыс. т зерна. Активно включились в процесс и аграрии Могилевской и Витебской областей. 

И еще немного свежих цифр: 

  • зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 12,4 % площадей (что составляет 247 тыс. га);
  • озимый ячмень убран с 84 % площадей (уже намолочено 804 тыс. т, средняя урожайность 39,2 ц/га);
  • лен вытереблен на 21,1 % площадей (10,16 тыс. га);
  • скошено 685 тыс. га. трав второго укоса (более 64 % от плана);
  • заготовлено 260 тыс. т сена (36 % от плана), более 10 млн т сенажа (73 % от плана). 
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