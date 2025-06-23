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Аграриям Нигерии будет передана белорусская сельхозтехника
Автор:Редакция news.by
Белорусскую сельхозтехнику 23 июня передадут аграриям Нигерии в рамках реализации дорожной карты, которую страны подписали в Минске в 2024 году.
В Абуджу прибыла правительственная делегация из Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем и главой МИД Максимом Рыженковым для участия в торжественной церемонии и проведении переговоров с африканскими партнерами.
Предметно о поставках техники, обучении специалистов и создании сервисных центров поговорили вечером 22 июня на встрече с министром сельского хозяйства Нигерии.