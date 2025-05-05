Албания возвращает безвизовый режим для белорусов. Но есть особенности

Албания возвращает безвизовый режим для белорусов. Совет министров поначалу его отменил для наших туристов, однако вскоре чиновники изменили решение, и безвизовый режим снова вступил в силу, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Обновленный безвиз имеет свои особенности. Так, белорусы могут находиться в Албании без визы до 30 сентября, при этом срок разового пребывания не должен превышать 30 дней. В течение года белорусы могут находиться в стране суммарно до 90 дней.