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Албания возвращает безвизовый режим для белорусов. Но есть особенности
Албания возвращает безвизовый режим для белорусов. Совет министров поначалу его отменил для наших туристов, однако вскоре чиновники изменили решение, и безвизовый режим снова вступил в силу, сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Обновленный безвиз имеет свои особенности. Так, белорусы могут находиться в Албании без визы до 30 сентября, при этом срок разового пребывания не должен превышать 30 дней. В течение года белорусы могут находиться в стране суммарно до 90 дней.
Напомним, соглашение о взаимной отмене виз между двумя странами действует с 2019 года.