Александр Рогожник: Россия и Беларусь договорились о ежегодном проведении "ИННОПРОМА" в Минске

Для успешного продвижения на масштабном российском рынке недостаточно качественного товара - необходима развитая инфраструктура продаж, сервиса и дистрибуции. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник подробно рассказал о ключевых инструментах, которые сегодня обеспечивают белорусским производителям прямое присутствие в каждом федеральном округе РФ и на полках крупнейших торговых сетей страны.

Одним из стратегических проектов сотрудничества между странами стало создание сети мультибрендовых центров. Как подчеркнул посол, их роль выходит далеко за рамки простой торговой точки: "Они не только строятся для того, чтобы заниматься реализацией техники, но и обеспечивают сервисное постгарантийное обслуживание этой техники".

Эти центры становятся полноценными хабами, где представлен весь спектр белорусской промышленной продукции: от сложной сельскохозяйственной техники до шин "Белшины".

"Мы говорим об организации центров реализации всего белорусского для того, чтобы покупатель мог прийти и по ценам завода-изготовителя приобрести в ближайшей доступности все, что ему требуется", - пояснил дипломат.

В 2025 году сеть получила мощное развитие: открыты крупнейшие в России центры в Кемерово и Ростове-на-Дону, заложен центр в Санкт-Петербурге и открыт во Владивостоке. Ключевая задача - обеспечить доступность во всех городах-миллионниках и федеральных округах.

"ИННОПРОМ" в Минске станет ежегодным событием

Большим успехом стало проведение в Беларуси главной российской промышленной выставки "ИННОПРОМ". Успех был настолько очевиден, что по итогам переговоров с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым было решено сделать формат регулярным.

"Он поддержал идею, чтобы "ИННОПРОМ" стал ежегодным, потому что российские производители очень высоко оценили нашу площадку. Это был по-настоящему праздник для всех, где было заключено большое количество контрактов", - отметил посол.

Кроме того, достигнута принципиальная договоренность о проведении специального мероприятия для ключевых игроков рынка, которые работают в области реализации продовольствия и товаров легкой промышленности, - крупнейших торговых сетей, контролирующих 95 % продаж.

"Мы достигли договоренностей, что в июне на площадке нашей аграрной выставки организовать торгово-закупочную сессию со всем ритейлом Российской Федерации. Наш интерес не только в том, чтобы больше продать, но и продать с наиболее высокой доходностью эти товары, потому что это прямая, фактически, дорога от производителя на полку", - подчеркнул Александр Рогожник.

"Белорусские деревни" в торговых сетях РФ: спецпроекты для продвижения бренда

Продвижение потребительских товаров, особенно продовольствия, - отдельное стратегическое направление. Посол признал, что вход в торговые сети России сопряжен со строгими требованиями, однако высокий потребительский спрос делает сотрудничество взаимовыгодным.

"Сети заинтересованы в том, что белорусская продукция присутствовала в значительном ассортименте, потому что, исходя из высокого спроса на нее, это и их, безусловно, доходность", - объяснил Александр Рогожник.

Инновационным решением стал запуск в крупных гипермаркетах специальных брендированных секций - "белорусских деревень".

"Мы приступили к открытию таких белорусских деревень в крупных торговых сетях. Они появились в Москве и Санкт-Петербурге, и мы сегодня уже говорим о том, чтобы в городах-миллионниках появились такие площадки. Это не только реализация, но и реклама в одном месте большого спектра нашей продукции", - резюмировал посол.