Турчин провел совещание по вопросам корректировки действующей системы регулирования цен

Президент Беларуси поручил правительству до 25 марта доработать данную систему. Как подчеркнул глава государства на совещании 28 февраля: "Предложения правительства рассмотрим детально, пошагово, чтобы выработать оптимальное решение как по формуле справедливой цены, так и по системе контроля и управления ценами".

Александр Лукашенко обратил внимание, что это острейший вопрос, который находится постоянно на виду у населения. "Отступления от этой проблемы с моей стороны не будет никогда, потому что это жизнь людей и наша в том числе жизнь", - сказал белорусский лидер.