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Турчин провел совещание по вопросам корректировки действующей системы регулирования цен
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Премьер-министр Александр Турчин провел совещание по вопросам корректировки действующей системы регулирования цен, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
Президент Беларуси поручил правительству до 25 марта доработать данную систему. Как подчеркнул глава государства на совещании 28 февраля: "Предложения правительства рассмотрим детально, пошагово, чтобы выработать оптимальное решение как по формуле справедливой цены, так и по системе контроля и управления ценами".
Александр Лукашенко обратил внимание, что это острейший вопрос, который находится постоянно на виду у населения. "Отступления от этой проблемы с моей стороны не будет никогда, потому что это жизнь людей и наша в том числе жизнь", - сказал белорусский лидер.