3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Александр Турчин: В Беларуси ожидается рост ВВП за пятилетку на 15,8 %
Беларусь планирует нарастить ВВП за пятилетку на 15,8 %. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
"На фоне геополитической нестабильности и замедления темпов мировой экономики ожидаемый рост нашей экономики составит не менее 3 % в год. За всю пятилетку рост - 15,8 %. Необходимо отметить, что эта задача является весьма напряженной. Для сравнения: рост ВВП за текущую пятилетку оценивается на уровне 7 %", - сказал Александр Турчин.
Кроме того, на следующие пять лет запланирован рост инвестиций в основной капитал на 16,7 %, производительности труда на 19,8 %, экспорта товаров и услуг на 19,5 %. Рост реальных располагаемых доходов населения прогнозируется на уровне 21 %.
Премьер-министр отметил: нельзя сказать, что в экономике нет проблем или правительство их не видит. "Тем более что часть из них глава государства вчера обозначил в своем выступлении. Пока сохраняются невысокая страновая и товарная диверсификация экспорта, недостаточная инвестиционная активность, низкая доля сферы услуг в ВВП и другие. Обозначенные проблемы усугубляются демографическими вызовами: старение населения, снижение рождаемости, миграция. На базе всех достигнутых результатов формировался новый облик программы на следующую пятилетку, которая нацелена на эффективное преодоление как внешних угроз, так и внутренних вызовов", - подчеркнул он.