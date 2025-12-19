Александр Турчин: В Беларуси ожидается рост ВВП за пятилетку на 15,8 % news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь планирует нарастить ВВП за пятилетку на 15,8 %. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

"На фоне геополитической нестабильности и замедления темпов мировой экономики ожидаемый рост нашей экономики составит не менее 3 % в год. За всю пятилетку рост - 15,8 %. Необходимо отметить, что эта задача является весьма напряженной. Для сравнения: рост ВВП за текущую пятилетку оценивается на уровне 7 %", - сказал Александр Турчин.

Кроме того, на следующие пять лет запланирован рост инвестиций в основной капитал на 16,7 %, производительности труда на 19,8 %, экспорта товаров и услуг на 19,5 %. Рост реальных располагаемых доходов населения прогнозируется на уровне 21 %.