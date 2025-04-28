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Алиев: Отношения Беларуси и Азербайджана строятся на поддержке и активном взаимодействии
Беларусь и Азербайджан находятся в активной проработке новых точек роста и проектов, которые принесут выгоду обеим странам. 6 мая в Баку прошла встреча премьер-министра нашей страны Александра Турчина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Торгово-экономическое сотрудничество растет. Страны реализуют ряд совместных производств. Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения двух стран строятся на поддержке и активном взаимодействии. Большой потенциал Азербайджан видит в сотрудничестве в сельском хозяйстве, и это не раз обсуждалось на высоком уровне, также перспективным считает взаимодействие стран в военно-технической сфере и многих других направлениях.
После правительственная делегация направилась в город Физули. Александр Турчин вместе со своим коллегой Али Асадовым посетит восстанавливаемые территории и ряд производственных объектов. Также сегодня будет передана коммунальная машина МАЗ Службе восстановления, строительства и управления региона.