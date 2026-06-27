Спорт, звезды и яркие эмоции: в Минске прошел Олимпийский день

В Минске Олимпийский день объединил тысячи любителей здорового образа жизни. На стадионе "Динамо" развернулись десятки интерактивных зон: от баскетбола и хоккея до пятиборья и бокса. Каждый смог не только попробовать свои силы в том или ином виде, но и пообщаться с белорусскими героями спорта.

Взять в руки пистолет и проверить свою точность, пробежать дистанцию и узнать уровень выносливости, прийти на Олимпийский день и стать частью большого праздника - аномальная жара не стала преградой на пути у истинных любителей спорта.

Передать царящую здесь атмосферу не сможет, пожалуй, ни одна профессиональная камера. Но мы попробуем. Никаких возрастных ограничений - только спорт, веселье и жаркий день. Абсолютно каждый участник Олимпийского праздника на стадионе "Динамо" смог найти свою дисциплину, действительно ярко провести выходной и пополнить ленту Инстаграма фотографиями с легендами белорусского спорта.

Дмитрий Довгаленок, заместитель главы Национального олимпийского комитета Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d288a1-d68a-4823-971c-952f2a55301b/conversions/439a139a-d304-45d7-8f47-69812b76fefe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d288a1-d68a-4823-971c-952f2a55301b/conversions/439a139a-d304-45d7-8f47-69812b76fefe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d288a1-d68a-4823-971c-952f2a55301b/conversions/439a139a-d304-45d7-8f47-69812b76fefe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d288a1-d68a-4823-971c-952f2a55301b/conversions/439a139a-d304-45d7-8f47-69812b76fefe-xl-___webp_1920.webp 1920w



Дмитрий Довгаленок, заместитель главы Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Мы на Олимпийском дне всегда популяризировали спорт, показывали его и говорили: "Приходите, посмотрите, приводите своих детей". Мы хотим, чтобы они не просто видели спортсменов или вид спорта по телевизору, но и полностью окунулись в него, попробовали сами".

Антон и Динара Смольские, Дарья Домрачева, Александр Глеб, Алина Горносько - это лишь малый перечень звезд спорта, с которыми гости Олимпийского дня могли пообщаться. А еще юные атлеты получили, возможно, самый важный спортивный урок от тех, кто уже попробовал на вкус международные победы.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68ab8fb8-62f7-4a56-8849-012b99d3404c/conversions/b03d43cf-1e57-4406-936f-7b34836f5c6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68ab8fb8-62f7-4a56-8849-012b99d3404c/conversions/b03d43cf-1e57-4406-936f-7b34836f5c6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68ab8fb8-62f7-4a56-8849-012b99d3404c/conversions/b03d43cf-1e57-4406-936f-7b34836f5c6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68ab8fb8-62f7-4a56-8849-012b99d3404c/conversions/b03d43cf-1e57-4406-936f-7b34836f5c6f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"В моем детстве такого масштабного праздника не было. И, кто знает, может быть, мне приглянулся бы какой-то другой вид спорта из всех представленных".

Самым смелым мечтам свойственно сбываться, а цель стать олимпийским чемпионом может прийти после всего одного удачного, например, выстрела из лука. Почему бы и нет? И может быть, Олимпийский день стал отправной точкой для того, кто в будущем с гордостью поднимет белорусский флаг выше всех.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9ced4f3-e9d8-4a0e-a34a-140e0ca717b4/conversions/04d6326e-8272-4320-88f5-664eeb6e1b07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9ced4f3-e9d8-4a0e-a34a-140e0ca717b4/conversions/04d6326e-8272-4320-88f5-664eeb6e1b07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9ced4f3-e9d8-4a0e-a34a-140e0ca717b4/conversions/04d6326e-8272-4320-88f5-664eeb6e1b07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9ced4f3-e9d8-4a0e-a34a-140e0ca717b4/conversions/04d6326e-8272-4320-88f5-664eeb6e1b07-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

"Самый главный совет детям, которые начинают заниматься спортом, - делать это с любовью, идти на каждую тренировку с любовью, как бы сложно ни было и какие бы нагрузки ни предлагал тренерский состав. Если тебе действительно этот вид спорта по душе, то все будет нипочем и все будет делаться намного легче".