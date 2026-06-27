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Спорт, звезды и яркие эмоции: в Минске прошел Олимпийский день
В Минске Олимпийский день объединил тысячи любителей здорового образа жизни. На стадионе "Динамо" развернулись десятки интерактивных зон: от баскетбола и хоккея до пятиборья и бокса. Каждый смог не только попробовать свои силы в том или ином виде, но и пообщаться с белорусскими героями спорта.
Взять в руки пистолет и проверить свою точность, пробежать дистанцию и узнать уровень выносливости, прийти на Олимпийский день и стать частью большого праздника - аномальная жара не стала преградой на пути у истинных любителей спорта.
Передать царящую здесь атмосферу не сможет, пожалуй, ни одна профессиональная камера. Но мы попробуем. Никаких возрастных ограничений - только спорт, веселье и жаркий день. Абсолютно каждый участник Олимпийского праздника на стадионе "Динамо" смог найти свою дисциплину, действительно ярко провести выходной и пополнить ленту Инстаграма фотографиями с легендами белорусского спорта.
Дмитрий Довгаленок, заместитель главы Национального олимпийского комитета Беларуси:
"Мы на Олимпийском дне всегда популяризировали спорт, показывали его и говорили: "Приходите, посмотрите, приводите своих детей". Мы хотим, чтобы они не просто видели спортсменов или вид спорта по телевизору, но и полностью окунулись в него, попробовали сами".
Антон и Динара Смольские, Дарья Домрачева, Александр Глеб, Алина Горносько - это лишь малый перечень звезд спорта, с которыми гости Олимпийского дня могли пообщаться. А еще юные атлеты получили, возможно, самый важный спортивный урок от тех, кто уже попробовал на вкус международные победы.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:
"В моем детстве такого масштабного праздника не было. И, кто знает, может быть, мне приглянулся бы какой-то другой вид спорта из всех представленных".
Самым смелым мечтам свойственно сбываться, а цель стать олимпийским чемпионом может прийти после всего одного удачного, например, выстрела из лука. Почему бы и нет? И может быть, Олимпийский день стал отправной точкой для того, кто в будущем с гордостью поднимет белорусский флаг выше всех.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
"Самый главный совет детям, которые начинают заниматься спортом, - делать это с любовью, идти на каждую тренировку с любовью, как бы сложно ни было и какие бы нагрузки ни предлагал тренерский состав. Если тебе действительно этот вид спорта по душе, то все будет нипочем и все будет делаться намного легче".
Олимпийский день на стадионе "Динамо" уже стал новой яркой страничкой в истории, которая объединила несколько тысяч любителей спорта в одно время, в один день и подарила уйму позитива. Так что не медлите - встретимся в следующем году.