Героиня новой серии проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт" - Анастасия Мирончик-Иванова

"Первый информационный" продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт". Новая серия расскажет про Анастасию Мирончик-Иванову.



Успешная легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину, уже была героиней проекта 6 лет назад, и за это время ее жизнь кардинально изменилась.

В этой серии мы проведем параллели между интервью сейчас и 6-летней давности. Будем рядом в самые трогательные моменты жизни Анастасии, когда она стала второй раз мамой. Вместе с ней выйдем на работу в парламент и будем сопровождать в депутатской деятельности. Станем свидетелями важного заявления нашей героини.





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