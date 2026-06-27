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Героиня новой серии проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт" - Анастасия Мирончик-Иванова
Автор:Редакция news.by
"Первый информационный" продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт". Новая серия расскажет про Анастасию Мирончик-Иванову.
Успешная легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину, уже была героиней проекта 6 лет назад, и за это время ее жизнь кардинально изменилась.
В этой серии мы проведем параллели между интервью сейчас и 6-летней давности. Будем рядом в самые трогательные моменты жизни Анастасии, когда она стала второй раз мамой. Вместе с ней выйдем на работу в парламент и будем сопровождать в депутатской деятельности. Станем свидетелями важного заявления нашей героини.
Все это смотрите в новой серии проекта "Женщины и спорт" 28 июня в 10:10 и в 19:10 в эфире "Первого информационного".