3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
Аналитик объяснил, почему в Беларуси уделяют большое внимание сельскому хозяйству
В Беларуси ход уборочной кампании всегда обсуждается на уровне главы государства. Почему это так важно, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".
Он отметил, что вопрос продовольственной безопасности очень важный: "Мы видим сильный дефицит продовольствия, мы видим климатические катаклизмы. По прогнозам Организации Объединенных Наций, 5 млрд человек к 2050 году будут жить на территории, не приспособленной для населения, производства продуктов питания".
В этом вопросе Беларусь может сыграть свою роль. И это касается, как отметил аналитик, не только продуктов питания, но и калийных удобрений.
Продукты переработки сельскохозяйственной продукции также формируют порядка 7-8 % ВВП и бренд, характеризующий Беларусь и ее товары. Сельское хозяйство - это и наши корни, корни в деревне. Поэтому в стране проводится сохранение в таких местах белорусской идентичности.
"Если мы потеряем деревню, мы потеряем трудовые компетенции. Поэтому, мне кажется, глава государства делает акцент на посевной", - считает Георгий Гриц.