Аналитик объяснил, почему в Беларуси уделяют большое внимание сельскому хозяйству

В Беларуси ход уборочной кампании всегда обсуждается на уровне главы государства. Почему это так важно, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

Он отметил, что вопрос продовольственной безопасности очень важный: "Мы видим сильный дефицит продовольствия, мы видим климатические катаклизмы. По прогнозам Организации Объединенных Наций, 5 млрд человек к 2050 году будут жить на территории, не приспособленной для населения, производства продуктов питания".

В этом вопросе Беларусь может сыграть свою роль. И это касается, как отметил аналитик, не только продуктов питания, но и калийных удобрений.

Продукты переработки сельскохозяйственной продукции также формируют порядка 7-8 % ВВП и бренд, характеризующий Беларусь и ее товары. Сельское хозяйство - это и наши корни, корни в деревне. Поэтому в стране проводится сохранение в таких местах белорусской идентичности.