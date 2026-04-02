Антисанитария на объектах и сокрытие рождения телят: какие нарушения выявил КГК на фермах

Ситуация с падежом скота находится на жестком контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. Столь пристальное внимание понятно - животноводство составляет основу агропромышленного комплекса страны. Нет теленка - нет мяса и молока.

За 2025 год установлена гибель около 145 тыс. голов крупного рогатого скота. Приведем примеры желания замять дело и скрыть реальные цифры.

На одной из ферм Малоритского района не фиксировали рождение телят. Таким образом скрывали падеж ранее рожденных животных.

Виталий Савошевич, начальник управления КГК Брестской области:

"По камерам мы видели немалое количество отелов, но когда выехали посмотреть учет, оказалось, что телят недоставало. Были проинформированы правоохранительные органы и возбуждено уголовное дело против бригадира".

Виталий Савошевич

Повышенный падеж скота вызвал подозрение у контролеров и в хозяйстве ОАО "Пеняково" Дрогичинского района. Там заметно снизились по сравнению с 2025 годом производственные показатели. Взглянуть на ситуацию онлайн не вышло - камеры не работали. Увиденное вживую подтвердило, что опасения были не напрасны. Вскрылись факты беспорядка в профилактории для телят, антисанитарии на объекте. На ферме на момент выявления нарушений падеж составлял 35 голов КРС, 34 - это телята профилакторного периода. Удельный вес падежа от поголовья составил 3,5 %, что превышало установленный норматив в 8,8 раз.

Когда ударили сильные морозы, стало ясно: нужно срочно принимать меры. Директору не продлили контракт, а хозяйство присоединят к более крепкому сельхозпредприятию.

Сейчас у хозяйства временный управляющий. Установлены и жесткие требования с проходной - съемочную группу отказались пускать без халатов и бахил. Работники метут территорию, моют загоны для телят. Хотелось бы верить, что все делается не ради показухи для телевидения. Камеры, кстати, на объекте тоже чудесным образом начали работать. Случайно отключить или повернуть объектив в нужную сторону уже не выйдет.

Доступ к камерам на животноводческих объектах есть у Комитета госконтроля. На карандаше у контролеров стоит хозяйство ЗАО "АСБ-Агро Кухтичи" в Узденском районе. Вечером по камерам специалисты увидели растел коровы, а в самом комплексе рождение теленка заметили лишь спустя 40 минут. А ведь так быть не должно. Рождение телят не может проходить само по себе - животному, как и человеку, нужен врач и соответствующие условия.

теленок

Сотрудникам КГК пришлось выехать на сельхозпредприятие. В предродовой секции буренки невозмутимо ждут отела. Оказывается, никто из руководителей и персонала не в курсе, что именно привлекло внимание контролеров. Представители Комитета госконтроля попросили показать журнал, когда именно зафиксировано рождение теленка. Соответствующую графу нашли быстро. Оказалось, по бумагам малыш родился в 03:00 часа ночи, а судя по видеозаписи это произошло в 20:00.

На этот раз обошлось без проблем, с коровой и теленком все в порядке. А если бы нет? В идеале буренку должны были изолировать от стада, а малыша вовремя помыть, обогреть, покормить. Первый час жизни самый важный - именно в первые минуты формируется иммунитет. Всего в хозяйстве установлено 300 камер. Понятно, что физически директор не может за ними уследить. Иначе попросту не хватит времени на другую работу. Зато в случае спорной ситуации легко восстановить происходящее по минутам, как это и произошло в данном случае.

Человеческий фактор на лицо. Да, ночной сторож-животновод мог вовремя не заметить рождение теленка. Но если это происходит постоянно? В ситуации обещали разобраться и принять меры, и это нужно не съемочной группе, само хозяйство заинтересовано в порядке.

Вадим Кунц, директор ЗАО "АСБ-Агро Кухтичи":

"Мне эта история чести не делает, я об этом не знал, но теленок родился, он живой. Мы будем более жестко контролировать ситуацию, которая происходит на фермах ночью".

Вадим Кунц

Забыли вовремя напоить, накормить, согреть, почистить, подстелить, вакцинировать - из таких мелочей и складывается технологическая дисциплина. Высокая продуктивность возможна только при строгом соблюдении правил кормления, содержания и гигиены животных. Камеры видеонаблюдения на сельхозобъектах нужны не для устрашения, не для контролеров, а для руководителей на местах, а еще для защиты тех, кто за себя никак не может постоять.

Под прицелом видеокамер. Кто находится на карандаше у контролеров. К чему ведут следы бесхозяйственности. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".