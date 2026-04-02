Цифровой "пастух" - как видеокамеры на фермах помогают бороться с падежом КРС

Фото: Комсомольская правда

Утро директора ОАО "Акр-Агро" Евгения Дудака начинается не с кофе, а с просмотра видео, и речь идет не о социальных сетях. Глава сельхозпредприятия еще до утренней планерки знает положение дел в хозяйстве.

Систему видеонаблюдения установили в хозяйстве три года назад. Камеры есть на всех ключевых объектах - помещениях для содержания коров и телят, доильном блоке, складах. Каждый шаг работников находится под невидимым контролем.

"Не всегда необходимо ехать на объект, можно посмотреть через камеры, насколько качественно ведется работа - имеется ли наличие кормов, как себя ведут животные, как проходит выпойка телят молозивом, как работает персонал", - рассказал Евгений Дудак.

Главный зоотехник "Акр-Агро" Тамара Хованская в сельском хозяйстве трудится более 30 лет и помнит разные времена. Когда-то о доильных роботах и "умном" кормлении могли только мечтать, не говоря уже о камерах видеонаблюдения. "Камеры очень помогают, люди чувствуют ответственность. Был случай: сторож с теленком плохо обошелся, его наказывали", - рассказала женщина.

Все передвижения по товарно-молочному комплексу давно выводятся на большой экран у председателя райисполкома. 45 хозяйств находятся как на ладони и в деталях. Всего за порядком на животноводческих объектах района следит более 300 камер.

За качество видео отвечает государственный оператор услуг электросвязи. Обслуживание одной камеры обходится примерно в 25 белорусских рублей, но оно, по мнению руководителя Свислочского райисполкома Андрея Грицкевича, того стоит.

Андрей Грицкевич:

"Основная задача - противодействие воровству, сохранность товарно-материальных ценностей актуальна в сельской местности. Есть такая проблема выноса топлива, комбикорма. Понятно, что это к минимуму тяжело свести, но мы стремимся".

Директор, а по совместительству менеджер по безопасности, шутит про себя директор предприятия КСУП "Ханчицы-Неман" Виктор Жук. Это одна из ведущих сельскохозяйственных организаций Свислочского района. В состав входят четыре объекта по выращиванию крупного рогатого скота, два молочно-товарных комплекса, машинно-тракторный парк со специальной и сельхозтехникой, ремонтные мастерские и склады. И за всем этим нужен глаз да глаз.

"Как-то с утра приезжаю, сразу включаю монитор и смотрю: подгонщики к скоту применили палку, а это недопустимо. На следующий день вызвал в кабинет специалиста, показал ему видео. Пришлось привлечь к дисциплинарному взысканию", - рассказал факт Виктор Жук.

Сами работники сельхозпредприятия под прицелом видеокамер работать привыкли. Говорят, что видеонаблюдение даже помогло научить некоторых работников не мусорить. "Стало лучше, видно, где кто мусорит, теперь стараются убирать, а так поремонтировали, бросили и уехали", - сказал тракторист-машинист КСУП "Ханчицы-Неман" Александр Дешко.

Установка видеоконтроля на животноводческих объектах проводится во всех регионах Беларуси. Это предусматривает план действий правительства и Комитета госконтроля по устранению причин выбытия КРС. Говоря простым языком, это один из методов борьбы с падежом скота, и, как показывает практика, весьма эффективный.