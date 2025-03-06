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АПК, фармацевтика, наука. Беларусь и Мьянма подтверждают взаимный интерес в сотрудничестве
Беларусь наращивает контакты с Азией. 6 марта с официальным визитом в нашу страну прибыл премьер-министр, председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма.
Повестка насыщенная. 7 марта во Дворце Независимости состоятся переговоры с Президентом Беларуси в узком и расширенном составах. Обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.
Взаимный интерес подтверждает и бизнес-форум, который 6 марта состоялся в Президент-Отеле.
Беларусь поступательно выстраивает отношения со странами дальней дуги. Хороший пример - сегодняшний Белорусско-мьянманский бизнес-форум. К слову, он не первый в этом году.
В январе в Янгоне работала белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым. И тогда стороны тоже провели двусторонний бизнес-форум. Он подтвердил, что взаимный интерес есть. Бизнес Беларуси и Мьянмы нацелен на плодотворное сотрудничество. Сегодня финализировали предварительные договоренности и нашли новые точки роста.
По итогам бизнес-форума подписано полтора десятка документов. В основном в сфере сельского хозяйства, то, в чем сильна Беларусь, ведь наш опыт востребован во многих странах. Теперь и в Мьянме. Да, рынок специфичный, но нашим производителям не привыкать адаптироваться под любые условия.
Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "Страна далекая, действительно. Нас разделяет 9 тыс. км по дорогам и 6 тыс. км прямых, если авиасообщением. Но мы стараемся, чтобы экономика победила географию. И мы нашли очень много взаимовыгодных контрактов, заключили. И интерес есть. Тема лекарств очень актуальна. В свою очередь мьянманская сторона нам предлагает свой рис, свой кофе, свои продукты, которые в Беларуси не произрастают. Поэтому есть интерес, несмотря на далекую географию".
Программа визита лидера Мьянмы насыщенная. Высокий гость прибыл 6 марта после обеда. Затем отправился на площадь Победы почтить память героев. Уже вечером - бизнес-форум, но до этого еще встреча с вице-премьером. О том, что интересно двум странам.
Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма: "Цель моего визита - улучшить наше сотрудничество, причем в самых разных отраслях. Конечно, самое главное - это экономика, а ее нужно развивать с проверенными партнерами, такими, как Беларусь. Мы сотрудничаем уже несколько десятилетий, но пришло время вывести наши взаимоотношения на новый уровень. Вот даже контракт по покупке 2 тыс. т сухого молока. Это уже подтверждает наши серьезные намерения. Мы также планируем покупать у вас тракторы и удобрения".
Мьянму многие знают и помнят ее под прежним названием - Бирма, переживала самые разные периоды в своей истории, но сейчас страна динамично развивается, нужны ресурсы, нужны новые надежные партнеры, и таким может стать именно Беларусь.
Да, сотрудничаем давно, но нужен новый виток взаимоотношений. Тем более что Мьянма - это рынок более чем 50 млн. человек, а такой шанс уж точно нельзя упускать. Надеемся, что визит будет максимально плодотворным, а ключевых договоренностей ожидаем уже 7 марта.