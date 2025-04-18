Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 2 копейки с 19 апреля

В Беларуси в субботу, 19 апреля, уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на автозаправочных станциях страны изменится на 2 копейки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на концерн "Белнефтехим".

О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 марта увеличились на 2 копейки за литр. В концерне "Белнефтехим" рост цен объяснили так: "С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года".