Банки Беларуси за I квартал 2025 года выдали предприятиям кредитов почти на 40 млрд рублей

Белорусские банки за первый квартал 2025 года выдали предприятиям практически 40 млрд белорусских рублей в качестве кредитов. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".

За первый квартал текущего года банки выдали предприятиям кредитов практически на 40 млрд рублей. Это на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Роман Головченко

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, есть несколько очень важных тенденций, за которыми Нацбанк внимательно следит, а также использует необходимый инструментарий, чтобы достичь целей, о которых было заявлено еще при назначении Романа Головченко на новую должность. "Во-первых, это увеличение доли долгосрочного кредитования юридических лиц, направленное на реализацию инвестиционных проектов, направленных на техническое переоснащение, модернизацию, то есть на все то, что создаст добавленную стоимость в последующие годы. И сейчас мы видим, что ситуация меняется в этом направлении. В общем объеме кредитования доля долгосрочных кредитов увеличилась на 6 % (это кредиты на срок более 1 года)", - отметил председатель правления Национального банка.

Сейчас также важно обеспечивать необходимую базу для наращивания такого кредитования. Одна из самых важных составляющих - это привлечение средств. "В последнее время очень серьезным источником для такого кредитования выступают средства населения. Важно, что сейчас люди настроены именно на долгосрочные сбережения, безотзывные вклады на 1-2 года. Это очень меняет депозитный ландшафт, который был не так давно. Помните, все бегали - на месяц сюда положил, перекинул во второй банк, вот эта ловля процентов. Сейчас депозитная политика банков, на которую влияет Национальный банк, ориентирована на то, чтобы люди сберегали деньги на долгие сроки", - обозначил Роман Головченко.