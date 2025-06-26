Барсегян: Использование промышленных роботов в АПК позволит повысить конкурентоспособность

В ЕАЭС рассматривают новые кооперационные проекты в сферах промышленности. Площадка форума позволяет предметно обсудить каналы их финансирования и механизмы реализации.

Пожалуй, одна из ведущих тем на ЕЭФ и в то же время один из приоритетов, которые Беларусь активно продвигает в качестве председателя в интеграции, - это развитие промышленной кооперации и технологического потенциала. Очевидно, в сегодняшнее санкционное время, когда с рынка ушли многие западные бренды, перекраивается вся промышленная реальность. И евразийская "пятерка" делает ставку на собственные ресурсы - свои научные школы, свои компетенции, свою промышленную базу, чтобы обеспечить рост этого сектора и национальных экономик в целом.

Евразийский союз в этом смысле не прогадал. Промышленность была и остается драйвером развития экономик союза вопреки давлению западных элит. У каждой из стран есть свои сильные стороны. Понятно, никто и нигде в одиночку суверенным в технологиях не стал. Это понимает и евразийская "пятерка". Беларусь готова внести свой вклад по части промышленной базы, микроэлектроники, робототехники.

К слову, роботизацию сегодня рассматривают как важный фактор роста конкурентоспособности промышленных предприятий. На форуме отмечено, как много отраслей, где роботы могут стать помощниками людям. Внедрение таких технологий важно продвигать в разных сферах.

"Собираемся на основе в том числе обсуждения думать о подготовке межгоспрограммы в сфере робототехники. На мой взгляд, если нам удастся в рамках союза реализовать данную межгоспрограмму, развивать сотрудничество по данному направлению, мы получим очень высокий интеграционный эффект, потому что и в промышленности, и в агропромышленном комплексе использование промышленных роботов может реально повлиять на повышение конкурентоспособности, на снижение импортозависимости", - отметила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.