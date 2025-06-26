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Барсегян: Важно в рамках ЕАЭС развивать меры поддержки кооперационных связей в области АПК
В области агропромышленного комплекса страны далеко продвинулись в рамках ЕАЭС. Сегодня уровень самообеспеченности превысил 92 %.
Промышленность и АПК являются одними из основных драйверов развития реального сектора экономики. Задача - в рамках Евразийского экономического союза в первую очередь развивать реальный сектор экономики, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность. Таким мнением поделилась член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
"Агропромышленный комплекс действительно является очень чувствительным направлением для всех стран союза, потому что он напрямую влияет на продовольственное обеспечение, что в свою очередь влияет на качество жизни наших граждан", - сказала Гоар Барсегян.
Эксперт отметила, что на сегодняшний день все еще сохраняется высокая импортозависимость по некоторым направлениям. Одной из основных задач в рамках Евразийского экономического союза является развитие мер поддержки кооперационных связей в области АПК.