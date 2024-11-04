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Базовая величина с 1 января 2025 года составит 42 белорусских рубля

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С 1 января 2025 года размер базовой величины составит 42 белорусских рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

В правительстве напомнили, что в 2024 году базовая величина установлена в размере 40 белорусских рублей.

Базовая величина влияет на размер ряда пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.

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