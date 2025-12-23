БелАЭС покрывает более 40 % потребностей страны в электроэнергии, следующая цель - третий энергоблок

В связи с растущим спросом планируется строительство третьего энергоблока БелАЭС. Это укрепит энергетическую независимость республики и создаст базу для реализации крупных инновационных проектов в промышленности, машиностроении, медицине и сельском хозяйстве.

"Уже на сегодня Белорусская атомная станция выработала порядка 55 млрд кВт•ч, что позволило заместить около 14,8 млрд куб. м природного газа. Один из главных вопросов - это то, что собственная атомная станция позволяет формировать тарифы без привязки к изменениям цен на энергоресурсы на мировом рынке", - подчеркнул гендиректор ГПО "Белэнерго" Андрей Панченко.