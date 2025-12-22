БелАЭС суммарно выработала более 54 млрд кВт·ч электроэнергии

Перспективы развития атомной энергетики в Беларуси, совершенствование законодательной базы. Эти и другие вопросы стали ключевыми на выездном заседании Совета Палаты представителей.

Депутатская группа ознакомилась с функционированием Белорусской атомной станции, а также поздравила трудовой коллектив с профессиональным праздником - Днем энергетика.

БелАЭС работает на экономику и приносит ощутимый эффект. С момента ввода суммарно станция выработала уже более 54 млрд кВт·ч электроэнергии. Объемы использования электроэнергии в Беларуси прирастают. Поэтому на БелАЭС будет построен дополнительный, третий блок.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Данная станция вырабатывает 40 % всей электроэнергии страны. Строительство нового энергоблока, безусловно, еще больше усилит энергетическую самостоятельность нашей страны. Учитывая растущие потребности промышленности, экономики и населения, все чаще встает вопрос об отоплении частных домов и отдельных сооружений. Все чаще мы решаем его именно за счет электроэнергии. Поэтому потребность в дополнительных мощностях, конечно же, высока".