Беларусь активно работает на рынках дальней дуги

Один из приоритетов для белорусских предприятий - это работа на рынках дальней дуги. Программа деятельности правительства определила задачу - увеличить долю экспорта на эти рынки до 30 % в общем товарообороте. Последние данные показывают - белорусским экспортерам удается наращивать поставки.

По итогам первого квартала белорусский экспорт на Африканский континент вырос в 2 раза, в Латинскую Америку чуть меньше - в 1,8 раза, но динамика хорошая. Поставки в страны Азии нарастили в 1,4 раза.

В целом, объем внешней торговли вырос без малого на 2 % - это плюс 400 млн долларов. Беларусь торгует со 190 странами и территориями.