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Беларусь будет использовать китайский опыт для добычи трудноизвлекаемой нефти

Беларусь будет сотрудничать с Китаем в добыче трудноизвлекаемой нефти.

По информации Белоруснефти, данная тема с коллегами из Поднебесной обсуждалась в 2023 году.

В этом направлении Китай вышел на одну из лидирующих позиций в мире, потому что рост добычи черного золота там в последние годы связан в первую очередь именно с активным освоением запасов трудноизвлекаемой нефти.

На такие технологии Беларусь обратила внимание, и в планах адаптировать их в наших условиях.

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