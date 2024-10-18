Беларусь будет использовать китайский опыт для добычи трудноизвлекаемой нефти

Беларусь будет сотрудничать с Китаем в добыче трудноизвлекаемой нефти.

По информации Белоруснефти, данная тема с коллегами из Поднебесной обсуждалась в 2023 году.

В этом направлении Китай вышел на одну из лидирующих позиций в мире, потому что рост добычи черного золота там в последние годы связан в первую очередь именно с активным освоением запасов трудноизвлекаемой нефти.