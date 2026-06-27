Последние минуты студенческой жизни: яркий праздник собрал лучших выпускников вузов в Минске

Около 3 тыс. отличников учебы и тех, кто проявил себя в общественной и творческой жизни, собрал 27 июня Республиканский праздник выпускников вузов. Всего в 2026 году дипломированными специалистами стали более 45 тыс. белорусов.

Эмоциональный и яркий - финальный аккорд студенческой жизни именно такой. Этот вечер в памяти останется наверняка. На масштабной праздничной площадке - те, кто только что перелистнул студенческую страницу жизни. Это самые активные, яркие и талантливые выпускники белорусских вузов.

Сюда они приехали уже дипломированными специалистами. Что важно, среди молодых и амбициозных есть и наши коллеги - работники информационного фронта, с которыми нам удалось пообщаться заранее.

Сергей Ладысев, выпускник факультета журналистики БГУ: "Я счастлив сейчас, но одновременно и немного печально, что 4 года пролетели так незаметно. Думаю, для каждого студента это самый запоминающийся этап жизни. Впереди, на пути уже взрослой жизни, ждет еще больше ответственности и, конечно, больше новых свершений".

Владислав Перелыгин, выпускник факультета журналистики БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef73db-97d8-4091-8a9e-fe39575a3809/conversions/31b03ca7-d277-4bb3-9096-29309fcb4cdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef73db-97d8-4091-8a9e-fe39575a3809/conversions/31b03ca7-d277-4bb3-9096-29309fcb4cdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef73db-97d8-4091-8a9e-fe39575a3809/conversions/31b03ca7-d277-4bb3-9096-29309fcb4cdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef73db-97d8-4091-8a9e-fe39575a3809/conversions/31b03ca7-d277-4bb3-9096-29309fcb4cdc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владислав Перелыгин, выпускник факультета журналистики БГУ: "С одной стороны достаточно радостно, с другой - достаточно грустно, что наши студенческие годы заканчиваются. Республиканский выпускной - это последняя возможность насладиться нашим студенчеством. Но в то же время, я испытываю радость, потому что такой активный этап жизни, как учеба, у нас заканчивается".

Это "Наша история". Концепция республиканского праздника уникальна. Это кинолента, которая разворачивается на наших глазах. В основе авторского фильма - личный архив выпускников белорусских вузов. Они его формировали сами. Здесь судьбы переплетаются в единую киноленту страны.

Пять студенческих лет. Каждый год привязан к ключевому событию государственного масштаба. Это то, что формирует ценности нашей молодежи.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d9542ba-55c7-4c17-b35a-a647cc3b2e82/conversions/c640ddf1-5f48-4c0b-94f2-4e58fcbdc3bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d9542ba-55c7-4c17-b35a-a647cc3b2e82/conversions/c640ddf1-5f48-4c0b-94f2-4e58fcbdc3bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d9542ba-55c7-4c17-b35a-a647cc3b2e82/conversions/c640ddf1-5f48-4c0b-94f2-4e58fcbdc3bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d9542ba-55c7-4c17-b35a-a647cc3b2e82/conversions/c640ddf1-5f48-4c0b-94f2-4e58fcbdc3bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Конечно, каждый выпускник - будь то университета или школы - хочет, чтобы этот день запомнился. Поэтому, как правило, вручение дипломов и аттестатов, прощание с альма-матер проходят в учреждении образования. Ну а праздничный вечер в хорошем настроении, с отличной музыкой и яркой программой - безусловно, такой формат является очень привлекательным для наших выпускников".

Хочется пожелать нашим ребятам, выпускникам, которые стали уже настоящими профессионалами и молодыми специалистами: верьте в себя, дерзайте, и у вас все обязательно получится!

Для тех, кто строит фундамент будущего страны, - специальные гости, любимые исполнители и хиты, которые знают наизусть.