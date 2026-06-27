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От посадки до вакуумной упаковки: как белорусские ученые помогают фермерам собирать урожай
Весомо помогать аграриям взрастить и собрать хороший урожай призваны белорусские ученые. 27 июня в Беларуси отмечают День изобретателя и рационализатора. Создать хороший продукт - задача не из простых, а путь от идеи до реализации проходит через десятки испытаний.
Обретают прорывные разработки физическую форму на экспериментальном заводе Национальной академии наук Беларуси. Так, за 4 месяца работы появилась первая в СНГ шестирядная картофелесажалка, способная за смену высадить до 25 гектаров картофеля.
Отечественная наука снова доказывает, что "Сделано в Беларуси" - это поистине бренд. Экспериментальный завод НАН РБ - единственное предприятие в стране, выпускающее полный цикл оборудования для картофеля и овощей: от посадки до вакуумной упаковки.
Этакая система под ключ для фермера. Ежегодно здесь выпускают порядка 800 единиц техники.
Строгий ориентир - создавать то, что нужно рынку
И не менее строгий дедлайн - делать это быстрее всех. Ежегодно минимум две новинки вместо импорта. Шестирядка - это лишь вершина айсберга. Адаптируется под любые почвы, вдвое дешевле немецкой и собрана из отечественных деталей. Это не просто техника. Это технологический шаг вперед.
Процесс посадки ясен. Дальше - ждать урожая. Отмотаем время от клубня в земле до почти готового продукта. После уборки картофель проходит через комплекс очистки: камнеотделители, сортировочные линии, автоматическое отсеивание мусора - все без ручного труда. Кульминация технологической цепочки - компьютерно-весовая станция, где каждый клубень проходит цифровой контроль.
Роботизация в действии
Наполнитель контейнеров - еще одна чудо-машина, которая работает без участия человека. Загружает до полутора тонн продукции в одну тару. Скорость, точность, исключение человеческого фактора.
Итог - чистая, откалиброванная, готовая к упаковке продукция, которая поступает на полки магазинов. И финальный штрих - вакуумная упаковка. Продукт поступает на линию, машина запечатывает его в пленку, удаляя воздух. Срок хранения составляет до двух недель без консервантов.
От поля до прилавка - теперь одна технологическая цепочка. Первая в СНГ шестирядная сажалка, автоматические линии очистки, фасовки и вакуумной упаковки. Все без импортных деталей для фермера и конечного потребителя.