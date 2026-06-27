От посадки до вакуумной упаковки: как белорусские ученые помогают фермерам собирать урожай

Весомо помогать аграриям взрастить и собрать хороший урожай призваны белорусские ученые. 27 июня в Беларуси отмечают День изобретателя и рационализатора. Создать хороший продукт - задача не из простых, а путь от идеи до реализации проходит через десятки испытаний.

Обретают прорывные разработки физическую форму на экспериментальном заводе Национальной академии наук Беларуси. Так, за 4 месяца работы появилась первая в СНГ шестирядная картофелесажалка, способная за смену высадить до 25 гектаров картофеля.

Первая в СНГ шестирядная картофелесажалка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba2e6b92-a961-45d8-b93c-eaa8de53e69d/conversions/13c52b22-d206-4faf-ae4e-bd22c5420e36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba2e6b92-a961-45d8-b93c-eaa8de53e69d/conversions/13c52b22-d206-4faf-ae4e-bd22c5420e36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba2e6b92-a961-45d8-b93c-eaa8de53e69d/conversions/13c52b22-d206-4faf-ae4e-bd22c5420e36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba2e6b92-a961-45d8-b93c-eaa8de53e69d/conversions/13c52b22-d206-4faf-ae4e-bd22c5420e36-xl-___webp_1920.webp 1920w Первая в СНГ шестирядная картофелесажалка

Отечественная наука снова доказывает, что "Сделано в Беларуси" - это поистине бренд. Экспериментальный завод НАН РБ - единственное предприятие в стране, выпускающее полный цикл оборудования для картофеля и овощей: от посадки до вакуумной упаковки.

Этакая система под ключ для фермера. Ежегодно здесь выпускают порядка 800 единиц техники.

Строгий ориентир - создавать то, что нужно рынку

И не менее строгий дедлайн - делать это быстрее всех. Ежегодно минимум две новинки вместо импорта. Шестирядка - это лишь вершина айсберга. Адаптируется под любые почвы, вдвое дешевле немецкой и собрана из отечественных деталей. Это не просто техника. Это технологический шаг вперед.

Процесс посадки ясен. Дальше - ждать урожая. Отмотаем время от клубня в земле до почти готового продукта. После уборки картофель проходит через комплекс очистки: камнеотделители, сортировочные линии, автоматическое отсеивание мусора - все без ручного труда. Кульминация технологической цепочки - компьютерно-весовая станция, где каждый клубень проходит цифровой контроль.

Роботизация в действии

Наполнитель контейнеров - еще одна чудо-машина, которая работает без участия человека. Загружает до полутора тонн продукции в одну тару. Скорость, точность, исключение человеческого фактора.

Итог - чистая, откалиброванная, готовая к упаковке продукция, которая поступает на полки магазинов. И финальный штрих - вакуумная упаковка. Продукт поступает на линию, машина запечатывает его в пленку, удаляя воздух. Срок хранения составляет до двух недель без консервантов.