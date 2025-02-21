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Беларусь экспортирует молочную продукцию в 69 стран. Узнали, куда текут молочные реки
Знают и ценят белорусскую молочку за рубежом. В 2024 году 6 млн т молока экспортировали в 69 стран.
География поставок расширяется. Новыми адресами стали Алжир, Мексика, Кувейт, Нигерия и Кения. Об этом сегодня говорили на международном форуме "Молочная ферма". Около 600 участников. Спикеры из Беларуси, России, Канады и Нидерландов.
На повестке - самые актуальные вопросы: строить новые фермы или модернизировать старые? Как увеличить эффективность кормопроизводства и сократить зависимость животных от антибиотиков?
За круглым столом - руководители хозяйств, ветеринары, зоотехники и агрономы. Лучших наградили нагрудными знаками и почетными грамотами от Минсельхозпрода.
Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Валовое производство молока составило по сельскохозяйственным организациям почти 8,6 млн т молока. Прибавка более 400 тыс. т. Это 105,2 % за 2024 год. По итогам этого года мы также ожидаем прибавку молока на уровне 105 %. Это приблизительно 9,2 млн т молока мы ожидаем. Конечно, можно гордиться, что Брестская и Минская область в целом из шести областей дают более 2 млн т молока".
Молочная отрасль - одно из приоритетных направлений в развитии АПК. На одного белоруса, кстати, производится более 900 кг молока.