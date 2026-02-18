3.74 BYN
Беларусь готова предложить Зимбабве лучшие IT-компетенции
Сразу после переговоров на высшем уровне делегация отправилась знакомиться с флагманом белорусской цифровой экономики - Парком высоких технологий. Африканские партнеры настроены на поиск новых точек соприкосновения, Беларусь готова предложить им лучшие IT-компетенции.
Продвижение компетенций резидентов ПВТ, решения о развитии умных городов, наши наработки в здравоохранении, промышленности и строительстве - вот главные направления, по которым прошли переговоры. В Зимбабве активно развиваются собственные проекты в сфере высоких технологий, опыт Беларуси станет важным импульсом для местных инноваций. Ведь, как не раз подчеркивал Президент Беларуси, Африка - интереснейший и перспективный партнер, с которым нам по пути в построении многополярного мира. А Зимбабве, как и многие африканские страны, сегодня делает ставку на цифровизацию экономики. И здесь опыт нашего ПВТ уникален.
Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Беларуси: "Мы провели изучение спроса, широкий пул компаний, которые прямо уже с реальными предложениями готовы войти в контакт с нашими коллегами у нас сформирован. Это решение, касающееся умного города, умного государства цифрового, это BIM-технологии, это очень интересное решение по здравоохранению (как по женскому здоровью, так и по ветеринарии, эпидемиологии и другим направлениям). Поэтому у нас готов широкий пул предложений".
Аполлония Мунцверенгви, сенатор парламента Зимбабве: "Нам нужны технологии, которые позволят мониторить окружающую среду, наблюдать за вредителями и уничтожать вредителей на полях, что позволит нам наращивать урожай. Также в нашей стране много национальных парков. Там много животных, нам необходимо отслеживать передвижения этих животных из-за возможных нарушений границ парка. Президент Республики Зимбабве в своем видении отмечал, что к 2030 году мы ожидаем улучшения абсолютно во всех сферах сотрудничества. Мы ценим опыт Беларуси, которым вы можете с нами поделиться".
Расширение географии и поиск новых рынков остаются приоритетными задачами ПВТ. Сегодня он объединяет более тысячи компаний. Большое количество разработок уже внедрено в жизнь, делая ее более удобной и комфортной.
Прошедшие переговоры открывают новые возможности для белорусских IT-компаний на быстрорастущем африканском рынке. Разумеется, на благо двух наших стран.
