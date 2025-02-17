Беларусь и Казахстан сегодня связывают 14 общих проектов в промышленности

Взаимная торговля Беларуси и Казахстана в 2024 году превысила 1 млрд долларов, отношение стран заметно продвинулись за последние годы. И что важно, есть резервы для роста. Импульс взаимодействию со своей стороны придают и парламентарии. Сегодня сотрудничество на двустороннем треке обсудили в Палате представителей. Спикер Игорь Сергеенко встретился с послом Казахстана Тимуром Жаксылыковым.

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Развитие межпарламентского диалога - один из ключевых вопросов. Активная работа партнеров в международных организациях, взаимная поддержка, общие принципы и прочные связи - все это лежит в основе дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Беларуси:

"Мы заинтересованы в углублении отношений, в выстраивании более плотного взаимодействия, в организации визитов спикеров парламентов и как верхней палаты, так и нижней палаты. Но, конечно, также будет в центре внимания экономика, торгово-экономические отношения".

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

"Наши отношения можно с полным основанием охарактеризовать как отношения стратегического партнерства и дружбы. Наши отношения активно развиваются по всему спектру взаимодействия и в политической сфере, и в торгово-экономической, и в культурно-гуманитарной".

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