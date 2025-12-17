Беларусь и Китай наметили дальнейшие шаги сотрудничества

Беларусь и Китай подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства. В Минске состоялся очередной раунд межмидовских консультаций по вопросам двусторонней повестки и международной проблематики.

Белорусскую делегацию возглавил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, китайскую - замглавы МИД КНР Лю Бинь. Стороны подвели итоги года и наметили планы на будущее. Главный акцент сделан на экономику и инвестиции, где просматривается значительный потенциал роста.