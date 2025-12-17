3.68 BYN
Беларусь и Китай наметили дальнейшие шаги сотрудничества
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Китай подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства. В Минске состоялся очередной раунд межмидовских консультаций по вопросам двусторонней повестки и международной проблематики.
Белорусскую делегацию возглавил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, китайскую - замглавы МИД КНР Лю Бинь. Стороны подвели итоги года и наметили планы на будущее. Главный акцент сделан на экономику и инвестиции, где просматривается значительный потенциал роста.
Также в повестке - сотрудничество в рамках международных объединений, таких как ШОС, БРИКС и ООН. Минск и Пекин подчеркнули восходящую динамику отношений, которая выходит за рамки двусторонних дел.