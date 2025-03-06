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Беларусь и Россия работают над ГОСТами Союзного государства
Беларусь и Россия разрабатывают ГОСТы Союзного государства. Об этом заявил руководитель российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев на открытии выставки "Под знаком качества" в павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ в Москве, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас мы работаем над проектом "Товар Союзного государства" и ГОСТами Союзного государства", - сказал Антон Шалаев.
"Это важно потому, что мы хотим быть достойными наследниками передовой советской стандартизации и метрологии, когда советские ГОСТы, особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности, были самыми точными, самыми жесткими во всем мире. И нашим измерениям, нашей метрологии, нашим эталонам доверял весь мир. Сегодняшнее мероприятие - это еще один совместный шаг к тому, чтобы наша передовая школа не то чтобы не была забыта, а возрождалась", - отметил он.
На выставке представлены 17 белорусских товаров, которые были удостоены Государственного знака качества. Экспозиция разделена на три группы товаров: продовольственные, промышленные и производственно-технического назначения. Кроме того, здесь представлены победители конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации".