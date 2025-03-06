Беларусь и Россия работают над ГОСТами Союзного государства

Беларусь и Россия разрабатывают ГОСТы Союзного государства. Об этом заявил руководитель российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев на открытии выставки "Под знаком качества" в павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ в Москве, сообщает БЕЛТА .

"Это важно потому, что мы хотим быть достойными наследниками передовой советской стандартизации и метрологии, когда советские ГОСТы, особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности, были самыми точными, самыми жесткими во всем мире. И нашим измерениям, нашей метрологии, нашим эталонам доверял весь мир. Сегодняшнее мероприятие - это еще один совместный шаг к тому, чтобы наша передовая школа не то чтобы не была забыта, а возрождалась", - отметил он.