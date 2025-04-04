Беларусь и Россия запустят общий маркетплейс по продаже ювелирных изделий

Беларусь и Россия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере работы с драгметаллами и камнями. Планируется запуск маркетплейса, именно он позволит белорусским и российским производителям ювелирных изделий выводить свою продукцию на внешние рынки.

Пилотную версию должны запустить уже в 2025 году. Поддержку окажет Евразийский банк развития.

Обсудили и участие наших стран в Кимберлийском процессе. Это международный торговый режим, его цель - предотвращение потока алмазов из зон конфликтов. Об этом 4 апреля говорили на встрече с российскими коллегами в Министерстве финансов.