Беларусь к 2027 году намерена организовать в Зимбабве производство тракторной техники

Беларусь к 2027 году планирует организовать в Зимбабве производство тракторной техники. Об этом заявил министр промышленности Александр Ефимов, сообщает БЕЛТА.

"Все проекты, в том числе проекты по организации сборочных производств на территории Зимбабве, уже в стадии реализации. К 2027 году мы планируем организовать производство тракторной техники и чуть позже - грузовой и пассажирской техники", - рассказал Александр Ефимов.