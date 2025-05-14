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Беларусь к 2027 году намерена организовать в Зимбабве производство тракторной техники
Беларусь к 2027 году намерена организовать в Зимбабве производство тракторной техникиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439d6990-d102-47f0-9507-75d58460ccb6/conversions/0cda44f3-1962-4e3a-85f4-8f07b0b63eae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439d6990-d102-47f0-9507-75d58460ccb6/conversions/0cda44f3-1962-4e3a-85f4-8f07b0b63eae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439d6990-d102-47f0-9507-75d58460ccb6/conversions/0cda44f3-1962-4e3a-85f4-8f07b0b63eae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439d6990-d102-47f0-9507-75d58460ccb6/conversions/0cda44f3-1962-4e3a-85f4-8f07b0b63eae-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь к 2027 году планирует организовать в Зимбабве производство тракторной техники. Об этом заявил министр промышленности Александр Ефимов, сообщает БЕЛТА.
"Все проекты, в том числе проекты по организации сборочных производств на территории Зимбабве, уже в стадии реализации. К 2027 году мы планируем организовать производство тракторной техники и чуть позже - грузовой и пассажирской техники", - рассказал Александр Ефимов.
Сотрудничество с Зимбабве министр промышленности оценил как стратегическое. "Зимбабве по стратегии диверсификации экспорта и развития экспортных поставок определена как одна из ключевых стран на Африканском континенте. У нас там довольно много планов, и мы их реализуем достаточно успешно", - отметил он.