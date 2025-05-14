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Беларусь к 2027 году намерена организовать в Зимбабве производство тракторной техники

Беларусь к 2027 году намерена организовать в Зимбабве производство тракторной техники

Беларусь к 2027 году планирует организовать в Зимбабве производство тракторной техники. Об этом заявил министр промышленности Александр Ефимов, сообщает БЕЛТА.

"Все проекты, в том числе проекты по организации сборочных производств на территории Зимбабве, уже в стадии реализации. К 2027 году мы планируем организовать производство тракторной техники и чуть позже - грузовой и пассажирской техники", - рассказал Александр Ефимов.

Сотрудничество с Зимбабве министр промышленности оценил как стратегическое. "Зимбабве по стратегии диверсификации экспорта и развития экспортных поставок определена как одна из ключевых стран на Африканском континенте. У нас там довольно много планов, и мы их реализуем достаточно успешно", - отметил он.

Зимбабве