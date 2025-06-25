Беларусь на ЕЭФ затронет вопросы устойчивой логистики

На Евразийском экономическом форуме Беларусь будет поднимать вопросы устойчивой логистики, поделился министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

"Мы столкнулись с определенными трудностями. Если раньше акцент был на цене и скорости доставки, то сегодня основной вопрос - безопасность логистики. Второй вопрос - инициатива по либерализации автомобильных перевозок, чтобы рынок был более открыт и товары для конечного потребителя стоили дешевле. Также будут обсуждаться ограничения в авиационных перевозках и другие вопросы, направленные на развитие транспортного комплекса Евразийского экономического пространства", - отметил Алексей Ляхнович.

Министр рассказал, что в области цифровизации речь будет идти о внедрении ЕЦМР в части автомобильных перевозок. В железнодорожных перевозках уже достигнуты определенные результаты - перевод документов в электронный вид и обеспечение бесшовности. Также ведется работа по цифровизации транспортных коридоров.

Для Беларуси основным транспортным коридором является "Восток-Запад", по которому идет основной объем грузов. Для вывоза белорусского экспортного груза сегодня превалирует коридор на Санкт-Петербург.