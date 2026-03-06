Беларусь намерена создать шинный центр в Смоленской области

Беларусь нарастит поставки техники в Смоленскую область, в проработке также и открытие шинного центра. Об этом стало известно 6 марта по итогам переговоров белорусского посла в России с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

Партнеры придерживаются курса, который определяют президенты двух стран по укреплению сотрудничества. По итогам 2025 года товарооборот Беларуси и Смоленской области показал рост выше 8 % и практически дошел до исторической отметки в 3,5 млрд долларов.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Тем у нас много. Традиционно это вопросы поставки машиностроительной техники. Ее в Смоленской области много, но надо повышать качество обслуживания, работать над новыми моделями. 6 марта в Смоленской области запущены троллейбусы с автономным ходом, их немного, но коллеги хотят наращивать использование такой техники".

Василий Анохин отметил наличие ряда ключевых проектов в сельском хозяйстве, наращивание товаропроводящих сетей, в том числе белорусских товаров, пользующихся спросом в регионе и в целом в России.